Runner trovato morto a Caldes: forse ucciso da un animale selvatico

Un runner è stato trovato morto in un bosco a Caldes, comune in Val di Sole (Trentino Alto Adige). L’ipotesi è che sia stato aggredito e ucciso da un animale selvatico. Le indagini sono tutt’ora in corso.

Runner trovato morto a Caldes

La vittima sarebbe un giovane di 26 anni, appassionato di corsa, che ieri pomeriggio era uscito di casa per un’abituale corsa di allenamento, avviandosi speditamente verso l’abitato di Caldes. Quando in serata non ha fatto rientro a casa, la compagna ha allertato le forze dell’ordine.

In tarda serata sono scattate le ricerche del giovane da parte dei Carabinieri della compagnia di Cles, insieme alle unità cinofile e ai Vigili del Fuoco volontari della zona. Qualche ora più tardi i cani molecolari hanno trovato il corpo del 26enne.

Il cadavere è stato trovato a 1.500 metri di altezza con diverse ferite sul corpo sulla cui origine dovrà pronuncarsi il medico legale. L’ipotesi più accreditata è che il ragazzo sia stato aggredito da un animale selvatico

Intanto sono ancora in corso i rilievi della scientifica e il personale del corpo forestale del Trentino è sul posto in attesa di indicazioni da parte degli investigatori. La direzione delle indagini è stata assunta dalla Procura di Trento. Sul posto c’è anche il presidente della Provincia Maurizio Fugatti con il dirigente della protezione civile locale Raffaele De Col.

Uomo aggredito da un orso in Val di Sole

Un mese fa, sempre nei boschi della zona dove è stato trovato il cadevere del 26enne, un uomo era stato aggredito e ferito da un orso. L’uomo stava camminando in compagnia del suo cane quando si è trovato faccia a faccia con l’animale.

Stando a quanto emerso, il 39enne aggredito ha dovuto lottare con quest’ultimo che lo avrebbe colpito ad un braccio e alla testa. Nonostante le ferite, però, l’uomo è riuscito a mettersi in salvo senza rischiare la vita. Ha chiesto aiuto ed è stato portato in ospedale a Cles.