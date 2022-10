Rula Jebreal: «Contro di me assalto razzista, islamofobo e misogino»

«Il giorno dopo che Meloni ha minacciato di farmi causa per un tweet, i media hanno lanciato un assalto razzista, islamofobo e misogino». Lo scrive su Twitter Rula Jebreal, che negli ultimi giorni si è trovata nell’occhio del ciclone dopo aver sottolineato i guai con la giustizia spagnola avuti dal padre della premier in pectore. «I facilitatori della coalizione di estrema destra sono forze moderate, che hanno normalizzato una coalizione essenzialmente xenofoba, razzista e autoritaria», ha aggiunto, puntando il dito non solo contro i media italiani.

The day after Meloni threatened to sue me over a tweet, 🇮🇹 media launched a racist, islamophobic, & misogynistic assault.

The enablers of the far-right coalition are moderate forces, who normalized an essentially xenophobic, racist, authoritarian coalition. Brazen incitement. pic.twitter.com/d0i4OPNmSM — Rula Jebreal (@rulajebreal) October 1, 2022

Le reazioni della politica

Jebreal, che ha parlato di «incitamento sfacciato», dopo il suo intervento è stata criticata da Carlo Calenda, leader di Azione («Rula questa è bassezza. Non si fa politica così e tanto meno giornalismo», ha twittato), così come da diversi esponenti di Fratelli d’Italia, tra cui Daniela Santanché, che ha chiesto l’intervento dell’Ordine dei Giornalisti. «Io Meloni e Fratelli d’Italia con il M5s li combatto in tutte le sedi, ma sul piano politico. Non si possono però addebitare in maniera subdola a una figlia – che dal genitore è stata abbandonata, senza avere più rapporti – i reati e gli errori del padre», ha scritto su Facebook Giuseppe Conte. Così Matteo Salvini: «Chi fa battaglia politica attaccando non l’avversario, ma mamma, papà, figli, mogli o mariti, è un piccolo uomo. O una piccola donna. Abbiamo vinto democraticamente le elezioni, fatevene una ragione».

La storia rievocata dalla giornalista

Rula Jebreal aveva pubblicato sui social un attacco contro Meloni, per una vicenda legata al padre Francesco, condannato nel 1995 in Spagna a nove anni di reclusione per narcotraffico alle Canarie. La notizia era rispuntata sulla stampa spagnola: all’epoca la futura leader di Fratelli d’Italia aveva però appena raggiunto la maggiore età e da sette anni aveva rotto i ponti con quel genitore che, quando aveva circa un anno, aveva abbandonato la famiglia. «La Meloni non è colpevole dei crimini commessi da suo padre, ma spesso sfrutta i reati commessi da alcuni stranieri, per criminalizzare tutti gli immigrati, descrivendoli minaccia alla sicurezza. In una democrazia ci sono responsabilità individuali, NON colpe/punizioni collettive», ha dichiarato in seguito Jebreal.

La lettera della madre di Giorgia Meloni

Sulla questione si è anche espressa una figura direttamente interessata, ovvero la madre di Giorgia Meloni, Anna Paratore, in una lettera postata sui social da vari parlamentari di Fratelli d’Italia, tra cui la deputata Elisabetta Gardini: «Si vergogni questa signora che attribuisce a Giorgia parole mai pronunciate, concetti violenti e stupidi mai partoriti soprattutto perché, a differenza di tanti bei faccini che fanno carriera sgomitando o grazie ad amicizie importanti, mia figlia scema non è e quando parla sa ciò che dice».