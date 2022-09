Rula Jebreal insorge sul padre della Meloni, Calenda: «Una bassezza»

Anche Carlo Calenda, su Twitter, ha commentato il post di Rula Jebreal sul padre di Giorgia Meloni. «Rula questa è bassezza», ha esordito il presidente di Azione. Nel frattempo i componenti di FdI sollevano la polemica e Daniela Santanché chiede l’intervento dell’Ordine dei Giornalisti.

Anche Calenda commenta il post di Rula Jebreal: «Non si fa politica così»

«Rula questa è una bassezza. Non si fa politica così e tanto meno giornalismo», ha scritto Carlo Calenda su Twitter, a proposito del post di Rula Jebreal sul padre di Giorgia Meloni. «Quello che ha fatto il padre della Meloni non c’entra nulla con lei. Cancella questo tweet che tra l’altro ha l’unico effetto di portare ancora più gente a sostenere Fdi».

Rula Jebreal nelle scorse 24 ore aveva pubblicato sui social un attacco contro Giorgia Meloni, per una vicenda legata a suo padre. Francesco Meloni, nel 1995, è stato condannato in Spagna a nove anni di reclusione per narcotraffico alle Canarie. All’epoca la leader di Fratelli d’Italia aveva appena raggiunto la maggiore età e da sette anni aveva rotto i ponti con quel genitore che, quando aveva circa un anno, l’aveva abbandonata, lasciandola sola con la madre. La notizia è rispuntata in questi giorni sulla stampa spagnola.

In molti hanno dunque commentato negativamente l’azione di Jebreal, per lo più tutti esponenti del partito di Giorgia Meloni. «Rula Jebreal ha superato il limite», ha dichiarato il senatore FdI Massimo Ruspandini. «Jebreal getta discredito», ha invece detto Paola Frassinetti, deputata FdI. E poi Emanuele Prisco: «continua il clima d’odio», e l’onorevole FdI Ylenja Lucaselli: «è prova di squallore radical chic».

I commenti di Lollobrigida e Santanché