Ruggero Deodato morto a 83 anni: addio al regista di Cannibal Holocaust

É morto all’età di 83 anni il regista Ruggero Deodato, considerato il padre del Cannibal Movie. L’uomo, che si ritiene abbia influenzato grandi nomi della cinematografia mondiale tra i quali Oliver Stone, Quentin Tarantino ed Eli Roth, lascia la moglie e due figli – Saverio avuto dalla prima moglie e Beatrice nata dal matrimonio attuale.

Ruggero Deodato morto a 83 anni

Tra i suoi film più noti è impossibile non citare Cannibal Holocaust, controversa pellicola finita anche in tribunale per la crudezza di alcune scene. Uscita nel 1980, era caratterizzata da numerose scene violente e reali uccisioni di animali che costarono al regista quattro mesi di carcere con la condizionale e l’appellativo di Monsieur Cannibal. Seguendo le orme dei grandi maestri del passato come Roberto Rossellini e Sergio Corbucci, l’uomo era salito alla ribalta con I ragazzi del muretto, serie tv cult degli anni Novanta. Di lui si ricordano molti film da Gungala la pantera nuda a Ultimo mondo cannibale.

La carriera tra cinema e fiction

Dopo gli esordi nel cinema come comparsa, è divenuto uno dei registi e sceneggiatori italiani più celebri al mondo per il suo contributo al genere.Inizialmente dedito alle commedie e ai polizieschi all’italiana (i cosiddetti poliziotteschi), si è dedicato all’horror cimentandosi nel cannibal. Tanti i lavori a cui ha dato vita nel corso della sua carriera, da I predatori di Atlantide (1983), fino a La casa sperduta nel parco (1980) e a Inferno in diretta (1985). Negli anni Novanta, si è dedicato alla creazione di alcune fiction tv tra cui, oltre alla già citata I ragazzi del muretto (1991), vi sono Padre Speranza (2005) e Noi siamo angeli (1997) con la partecipazione di Bud Spencer.

Nel 2016 Deodato ha presentato in anteprima mondiale il film Ballad in Blood al Lucca Film Festival. Nel 2018 ha invece rilasciato il sequel mai realizzato di Cannibal Holocaust in forma illustrata con i disegni realizzati da Miguel Ángel Martín, pubblicato dalla casa editrice Nicola Pesce Editore con il titolo Cannibal Holocaust 2.