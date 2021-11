Rugby, Zebre bloccate in Sudafrica dalla variante Covid

I giocatori e lo staff delle Zebre Rugby sono bloccati in albergo a Città del Capo, in attesa di poter rientrare in Italia, vista la preoccupante evoluzione della situazione Covid in Sudafrica. Il gruppo squadra della franchigia, che ha sede a Parma e gioca nello United Rugby Championship, era arrivata nel Paese mercoledì, per una mini-tournée di due settimane: avrebbero dovuto giocare domani in città contro gli Stormers e il 3 dicembre a Durban contro gli Sharks.

Zebre, bloccate anche due squadre gallesi e una irlandese

Le due partite sono state annullate, così come quelle degli altre squadre, due gallesi (Scarlets e Cardiff Blues) e una irlandese (Munster), che si trovavano in Sudafrica e che adesso stanno cercando di organizzare al più presto il ritorno alle rispettive basi. A causa della nuova variante la squadra italiana non è riuscita, per il momento, a organizzare il rientro anticipato, reso problematico dal fatto che non esistono voli di linea.

Zebre, partite rimandate a data da destinarsi

Rinviate a data da destinarsi, ma non cancellate, le partite previste in Sudafrica per il sesto e il settimo turno della United Rugby Championship. «La decisione è stata presa a seguito dell’emergere della nuova variante Covid-19 che ha immediatamente inserito il Sudafrica nella lista dei Paesi a rischio da parte del Regno Unito e dell’Unione Europea. Le Zebre sono in contatto con le autorità competenti per un rientro in Italia in sicurezza, non appena possibile. Ulteriori aggiornamenti verranno comunicati appena noti», hanno scritto le Zebre in una nota.

Zebre, le parole del presidente Dalai

A tranquillizzare tutti è stato poi il presidente, l’editore Michele Dalai, anche lui in Sudafrica al seguito della squadra: «Siamo chiusi in una bolla, siamo solo andati ad allenarci all’aria aperta, con mascherine e tutte le precauzioni necessarie. Qua la situazione è molto tranquilla, almeno a vederla da fuori», ha detto, aggiungendo poi che la squadra ripartirà per l’Italia al massimo domenica. Rimane da capire se giocatori e tecnici dovranno fare o meno la quarantena, una volta atterrati.