Rugby, Italia contro Nuova Zelanda: la storia della partita

Il nuovo corso del rugby azzurro si apre con il più proibitivo degli impegni: alle 14, stadio Olimpico di Roma, l’Italia scende infatti in campo contro la Nuova Zelanda nelle Autumn Nations Series. Da una parte gli All Blacks primi nel World Rugby Ranking, capaci di intimorire gli avversari con l’Haka ma soprattutto nelle mischie, dall’altra Italia entrata in una terribile spirale di sconfitte che, guidata dal nuovo ct Kieran Crowley (neozelandese, 19 presenze in maglia nera da giocatore), cerca almeno la prestazione. Questa partita, tra gare ufficiali e test match, è stata giocata 14 volte in passato. Altrettante le vittorie della Nuova Zelanda, di solito con passivi piuttosto pesanti per l’Italia, che in tutto ha segnato 131 punti a fronte degli 820 neozelandesi. I precedenti.

Rugby, Italia-Nuova Zelanda: la prima sfida nel 1987

Il primo Italia-Nuova Zelanda risale alla Coppa del Mondo 1987. Match inaugurale, disputato a Auckland. Risultato un secco 70-6 per gli All Blacks padroni di casa, unica meta italiana siglata da Oscar Collodo. Le due squadre si sono incontrate di nuovo nella Coppa del Mondo successiva, nel 1991 in Inghilterra: in quel caso è arrivata la sconfitta con il minor margine per gli azzurri, un sorprendente 31-21. Dopo un 70-6 per la Nuova Zelanda in un test match disputato nel 1995 a Bologna, l’Italia ha subito dalla Nuova Zelanda, nella Coppa del Mondo 1999, la sconfitta con il massimo di punti subiti nella sua storia: 101-3.

Rugby, Italia-Nuova Zelanda: cancellata nel 2019

A questo risultato hanno fatto seguito un 56-19 nel 2000 (test match, Genova) e un 64-10 nel 2002 (amichevole ufficiale a Hamilton, Nuova Zelanda). L’anno seguente le due nazionali si sono affrontate di nuovo nella Coppa del Mondo, in Australia: nettissima vittoria degli All Blacks per 70-7. Nel 2004, al Flaminio di Roma c’è stato un 59-10, a cui ha fatto seguito l’ultima sconfitta azzurra in Coppa del Mondo: 76-14 a Marsiglia. Italia e Nuova Zelanda erano state inserite nello stesso gruppo della World Cup anche nel 2019, ma la partita è stata poi cancellata a causa del tifone Hagibis che ha colpito il Giappone, Paese ospitante.

Rugby, Italia-Nuova Zelanda: le ultime sconfitte

Le ultime cinque sconfitte inflitte dagli All Blacks sono dunque arrivate tutte in test match: due “onorevoli” nel 2009, per 27-6 a Christchurch e 20-6 a Milano, poi 42-10 (2012), 68-10 (2016) e 66-3 (2018), sempre a Roma. Il punteggio, contro i fenomeni in maglia nera, in fondo non conta. La sconfitta è praticamente scritta in partenza: quello che conta, come dichiarato dai giocatori azzurri alla stampa in vista del match, è la prestazione. Il problema che da tempo manca anche quella. Serve lo spirito dei “vecchi” azzurri come l’ex pilone Lo Cicero, che su Facebook ha ricordato la prima meta agli All Blacks in quel di Marassi nel 2000. La speranza è di rivederlo presto in campo.