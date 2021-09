Sabato 25 settembre 2021 si disputa la quinta giornata del Rugby Championship, il 4 Nazioni dell’emisfero australe: in programma la super sfida fra Nuova Zelanda e Sudafrica, poi l’incontro tra Australia e Argentina Le cose da sapere sul torneo, in più importante per la palla ovale al di sotto dell’equatore.

Rugby Championship, chi partecipa

Equivalente del Sei Nazioni europeo, il Rugby Championship è un torneo annuale internazionale di rugby a 15, che si tiene interamente nell’emisfero australe: ha infatti come protagoniste le nazionali di Nuova Zelanda, Australia, Sud Africa e Argentina. Dalla sua fondazione avvenuta nel 1996 e fino al 2011, anno in cui i sudamericani sono stati inseriti tra i partecipanti, il torneo era chiamato Tri Nations.

Rugby Championship, la formula

Le quattro nazionali si sfidano in un girone all’italiana: match incrociati tra le quattro formazioni, uno in casa ed uno in trasferta contro ognuna delle tre rivali. Da quando partecipa l’Argentina, il numero delle partite disputate durante ogni Rugby Championship è dunque 12 (sei giornate da due match). Ma negli anni in cui si svolgono anche i mondiali di rugby si disputa un’edizione ridotta con il solo girone di andata.

Rugby Championship, l’albo d’oro

La nazionale dominatrice del torneo è la Nuova Zelanda: gli All Blacks si sono infatti aggiudicati 17 edizioni del Tri Nations/Rugby Championship. Seguono Australia e Sud Africa con quattro vittorie. Ancor a secco l’Argentina. In base a particolari rivalità tra “vicine”, all’interno del torneo gli scontri diretti assegnano trofei supplementari: Nuova Zelanda e Australia si contendono la Bledisloe Cup, Sud Africa e Australia il Mandela Challenge Plate, Argentina e Australia il Puma Trophy, Nuova Zelanda e Sud Africa la Freedom Cup.

Rugby Championship, All Blacks e Springboks fanno 100

La quinta giornate del Rugby Championship prevede, curiosamente, la centesima partita tra Nuova Zelanda e Sud Africa, proprio nel giorno del centenario dal primo test match fra All Blacks e Springboks, che dal 1921 hanno dato vita a una delle più grandi rivalità sportive (non solo del rugby). A seguire l’incontro tra Australia e Argentina: i Wallabies hanno vinto solo due delle ultime cinque partite giocate contro i Pumas, con due pareggi nelle sfide disputate lo scorso anno (in cui il Rugby Championship è tornato Tri Nations a causa del forfait del Sud Africa). Le partite del torneo sono trasmesse in Italia da Sky, che le rende disponibili anche sulla piattaforma di streaming NOW.