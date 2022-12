Rugby, Bernard Laporte condannato a 2 anni di reclusione

Terremoto nel mondo del rugby francese visto che il presidente della Federazione Bernard Laporte è stato condannato a 2 anni di reclusione. Si tratta di uno shock per tutti gli appassionati e per gli sportivi che ora si trovano in una situazione confusionaria e che ha perso stabilità.

Perché Bernard Laporte è stato condannato

Bernard Laporte è stato condannato a 2 anni di reclusione per diverse accuse. Nel dettaglio, il presidente della Federazione francese di Rugby è stato accusato di Traffico d’influenza illecita, Appropriazione indebita d’interesse, Abuso di beni aziendali e Corruzione passiva. Insomma, diverse accuse pesanti per Laporte che avrebbe approfittato della sua personalità e della sua posizione per scopi personali.

Inoltre, Laporte è stato condannato anche a pagare un risarcimento di 75mila euro di multa e ha ricevuto l’interdizione da tutte le attività di rugby. La sentenza è stata emessa dal Tribunale di Parigi e per ora il presidente può continuare a esercitare la sua professione fino a quando non ci sarà il ricorso.

Le dimissioni dal World Rugby

Dopo la sentenza, Bernard Laporte ha deciso di dare le dimissioni come vicepresidente della World Rugby. La Federazione Mondiale ha commentato così questa decisione: «Prendiamo atto della scelta di Bernard Laporte, arrivata in seguito alla condanna in primo grado del tribunale francese, nell’ambito di una causa nazionale. Il Comitato Esecutivo di World Rugby ha inoltre affidato a un Funzionario Etico Indipendente l’esaminazione del caso per capire come pronunciarsi seguendo il Codice d’Integrità interno della federazione stessa».

D’altronde, per la Federazione francese questo è un duro colpo, specialmente in vista degli eventi futuri. Parigi si deve preparare per organizzare al meglio la Rugby World Cup 2023, la coppa del mondo che si terrà in Francia. Subito dopo poi, ci saranno le Olimpiadi del 2024, altro appuntamento importantissimo per la Federazione e lo sport.