Rugby, solo arbitri donne per Portogallo-Italia: è la prima volta

Per la prima volta nella storia del rugby, una partita con protagonista una squadra maschile che milita nel Sei Nazioni sarà diretta da un team di arbitri composto da sole donne. Accadrà il 25 giugno a Lisbona, dove a scendere in campo contro il Portogallo sarà proprio l’Italia. La World Rugby ha confermato che il test match tra le due nazionali all’Estadio do Restelo sarà arbitrato soltanto da donne. La leader del gruppo sarà Hollie Davidson, arbitro scozzese che guiderà le assistenti arbitrali Sara Cox e Aurelie Groizeleau, rispettivamente inglese e francese, e Claire Hodnett, anche lei inglese, che sarà Television Match Official.

Hollie Davidson: «Arbitrare l’Italia un grande onore»

La 29enne Hollie Davidson sarà l’arbitro di Portogallo-Italia, ma non solo. Sarà la prima direttrice di gara a guidare una squadra di sole donne nella storia del rugby in un match con protagonista una formazione del Sei Nazioni. «Sarà un grande onore occuparmi dell’Italia, è un risultato di cui sono orgogliosa», ha dichiarato la 29enne, «Quando mi è arrivata la notizia, non potevo crederci: non pensavo che qualcosa del genere sarebbe accaduta così presto, a questo punto non vedo l’ora di scendere in campo». Davidson è il primo arbitro donna professionista della storia del rugby in Scozia. Lo è diventato nel 2017 e un anno dopo ha arbitrato nella Pro14 maschile. Poi vari incontri dei mondiali a 7 femminili, ma anche un test maschile nel 2019 tra Malta e Cipro. E infine il Sei Nazioni femminile, dove ha diretto Francia-Inghilterra.

Guardialinee e Tmo: donne esperte e da record

Anche guardalinee e tmo sono professionalità che nel proprio campo hanno già conquistato importanti traguardi. Sara Cox, una delle due guardalinee, è stata la prima donna ad arbitrare un incontro di Premiership maschile. Di fronte alle 32enne inglese ci sarà la 33enne francese Aurelie Groizeleau, che dopo aver visto interrompersi la carriera da giocatrice a 19 anni, ha debuttato a 21 da arbitro e diretto diversi incontri della Top14 maschile. Infine Claire Hodnett, che sarà Television match official. Lei ha due mondiali femminili alle spalle.