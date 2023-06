Rudy Londoni, chi è l’ex marito di Patrizia Rossetti

L’unico grande amore di cui la nota conduttrice Patrizia Rossetti abbia mai parlato in occasione della sua recente partecipazione al Grande Fratello Vip è stato Rudy Londoni, l’ormai ex marito con il quale la presentatrice ha interrotto una lunga relazione per motivi “di forza maggiore”. Ecco tutto quello che si sa su di lui.

Chi è Rudy Londoni, l’ex marito di Patrizia Rossetti

Il primo incontro fra i due era avvenuto nel 2002, proprio sul set di una delle numerose televendite condotte dalla Rossetti. Londoni è infatti un tecnico televisivo e un cameraman professionista. Parlando del momento in cui è scoccata la scintlla, Rossetti ha rivelato: «L’ho conosciuto durante una telepromozione. Era partito un filmato e la mia cagnolina Kylie (l’ho chiamata così in onore della Minogue) si era nascosta dietro la sua telecamera. Lui si è offerto subito di tenermela». I due si sarebbero sposati soltanto nel 2012 e non avrebbero mai avuto figli.

La fine della relazione: tutta colpa delle “corna”

In più occasioni, Londoni si sarebbe rivelato un marito fedifrago. Patrizia Rossetti ha infatti raccontato di essere stata tradita più e più volte e di aver perdonato l’uomo fino a quando ha deciso di interrompere il rapporto, per il bene di entrambi. In un’intervista a Dipiù, Rossetti aveva raccontato: «I problemi c’erano già quando sono partita per Pechino Express, poi al mio ritorno la situazione è precipitata. Era un po’ di tempo che cercavo di capire se potevamo andare avanti insieme, ma alla fine ho deciso che fosse il caso di mettere la parola fine al nostro matrimonio».

Parlando invece ai suoi colleghi gieffini più nel dettaglio del tradimento che ha portato alla fine della relazione, Patrizia Rossetti ha spiegato: «L’ho beccato sul colpo proprio. L’ho perdonato due volte, alla terza basta, il lupo perde il pelo ma non il vizio. […] Lei è del mio stesso ambiente di lavoro, il mio ambiente di lavoro, certo! Non era mia amica, ma la conoscevo bene da 30 anni. Sì, è successo per davvero e ho detto basta. Io li ho affrontati tutti e due. Li ho beccati sul fatto vi giuro. Gli ho fatto una sorpresa e l’ho trovato con lei».