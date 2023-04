Rudi Garcia esonerato, lite con Cristiano Ronaldo all’Al Nassr

Cristiano Ronaldo fa fuori Rudi Garcia all’Al Nassr. Il club ha deciso di licenziare il tecnico francese dopo un litigio di quest’ultimo con l’asso portoghese a causa di un pareggio nell’ultima partita disputata.

Il litigio tra Rudi Garcia e Cristiano Ronaldo

Un litigio negli spogliatoi con Cristiano Ronaldo, ha spinto il club Al-Nassr a prendere la decisione di esonerare il tecnico Rudi Garcia. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il pareggio per 0-0 contro l’Al Feiha di domenica 9 aprile. Un risultato che ha fatto fermare la squadra a -3 dalla capolista, l’Al Ittihad. Il quotidiano sportivo Marca parla di una generica lite con tutta la squadra in spogliatoio, invece i tabloid britannici Mirror e Daily Star raccontano storie diverse dal quotidiano spagnolo, infatti a portare a questa decisione sarebbe stata l’insoddisfazione di CR7. Inoltre, secondo CBS Sport, il portoghese per contratto avrebbe anche poteri decisionali sulla direzione tecnica della società. Cristiano Ronaldo quindi avrebbe deciso come un dirigente come previsto dal suo accordo. Al termine del match di domenica, finito appunto 0-0, Cristiano Ronaldo è stato visto molto arrabbiato per non essere riuscito a segnare e per il passo falso della sua squadra, che vede allontanarsi il primato della classifica.

Un’altra delusione per il tecnico francese

Rudi Garcia perde il pelo e non il vizio, perché paga per l’ennesima volta il pessimo rapporto con lui e con il resto della squadra. Difatti, il tecnico francese ai tempi della Roma, nelle stagioni dal 2013 al 2016, aveva rotto con James Pallotta, all’epoca proprietario dei giallorossi, e dirigenza perché disse che «il gap con la Juve era impossibile da colmare». Invece, in Francia ha rassegnato le dimissioni in entrambe le esperienze vissute, al Marsiglia e al Lione. Lo stesso epilogo è stato ripetuto in Arabia Saudita. Neanche l’arrivo di Cristiano Ronaldo lo ha potuto salvare, anzi sembra proprio che l’asso portoghese si sia messo contro di lui.