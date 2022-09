Ruby ter, le gemelle De Vivo: «Da 10 anni etichettate come escort, non lo sono»

Le gemelle De Vivo sono imputate nel processo Ruby ter per corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza. Secondo le ricostruzioni, le ragazze venivano invitate per le famose “cene eleganti” di Silvio Berlusconi. Tuttavia, da tempo ormai sostengono la loro innocenza e dichiarano che con Berlusconi c’è solo un rapporto di «stima e rispetto».

La difesa delle gemelle De Vivo

Concetta “Imma” e Eleonora De Vivo si sono presentate in aula per la prima volta. Tuttavia, non hanno voluto parlare con i giornalisti, ma la loro difesa è stata espressa dall’avvocato Maria Emanuela Mascalchi. La legale ha spiegato: «Da dieci anni ormai, da quanto è iniziato questo procedimento vengono etichettate come ‘olgettine’, ossia come escort. Loro stesse hanno ammesso di ricevere dal 2006 somme di denaro da Berlusconi, non è una condotta illecita e loro non hanno mai nascosto nulla».

Secondo l’avvocata Mascalchi, le gemelle De Vivo hanno percepito denaro da Berlusconi non per reati ma per la sfera personale, la vita privata delle due sorelle. Inoltre, la legale ha continuato dicendo che i pm si sono rivolti in maniera impropria nei confronti delle sue clienti perché le hanno «etichettate come schiave sessuali del grande anziano, odalische del sultano». In aggiunta, la Mascalchi ha affermato che «non ci sono elementi per arrivare a una condanna» perché dal processo sono emerse solo «considerazioni legate alla morale, non reati. Col presidente Berlusconi da parte delle gemelle c’era un rapporto di stima e amicizia».

Anche per Barbara Faggioli una situazione simile

Oltre alle gemelle De Vivo, anche Barbara Faggioli è implicata nel processo Ruby ter. Tuttavia, come nel caso delle due sorelle, anche per la Faggioli si è espresso il suo avvocato Paolo Siniscalchi. Per l’avvocato, non esiste «correlazione tra la testimonianza della Faggioli e i pagamenti ricevuti da Berlusconi» che sono arrivati «prima, durante e dopo il processo».

In aggiunta, l’avvocato ha ribadito come i pagamenti siano stati un «desiderio riparatorio di Berlusconi» visto che le ragazze come la Faggioli sono state «bersagliate mediaticamente».