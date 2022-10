Ruby ter, Karima El Mahroug in aula a sorpresa: «Mai fatto sesso col Cav»

Karima El Mahroug alias Ruby rubacuori, la ragazza che ha dato il via alla maxi inchiesta con al centro Silvio Berlusconi, si è presentata a sorpresa in tribunale per l’udienza del processo Ruby ter: l’ultima volta che aveva parlato era stata nel maggio scorso, quando l’accusa aveva chiesto per lei una condanna a cinque anni di reclusione e una confisca da cinque milioni di euro.

Karima El Mahroug si presenta al Ruby ter

Il procedimento è nella fase delle repliche delle difese e la giovane è tra i 28 imputati per falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari. A sorpresa ha deciso di assistere all’intervento dei suoi difensori, gli avvocati Jacopo Pensa e Paola Boccardi. Scesa dall’auto davanti all’aula bunker di via Ucelli di Nemi, non ha rilasciato dichiarazioni e, secondo quanto riferito dai suoi legali, non dovrebbe rilasciare dichiarazioni spontanee.

Queste le parole della Boccardi in aula: «Se c’è una cosa che non cambia mai nelle dichiarazioni di Karima è di non aver avuto e non aver compiuto atti sessuali con Berlusconi. Le testimoni parlano tutte in maniera omologata, lei usa il suo linguaggio: non ha parlato di cene eleganti o burlesque, ha descritto serate sicuramente non puritane, ha descritto spogliarelli, dice che non hai mai visto o subito atti sessuali».

«Porta un marchio, peggio di una lettera scarlatta»

Sono passati 12 anni da quando sui giornali compariva il nome di Ruby, ha continuato, ma oggi è una donna che tra un mese compirà 30 anni, una persona profondamente diversa da quella ragazzina che scappava da sedici comunità e viveva da sola. «Porta un marchio, peggio di una lettera scarlatta, quella di prostituta minorile che confligge con quello che le intercettazioni dimostrano», ha sottolineato ancora con lo sguardo rivolto a Karima. La quale, alla stampa, si era così espressa: «I pm mi descrivono per quella che non sono, e io sono stanca di dover combattere».