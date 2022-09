Ruben Ciarlanti morto a 22 anni durante la partita di calcetto: lutto a Viterbo

Ruben Ciarlanti, ragazzo di 22 anni e figlio del vicesindaco di Blera, Francesco Ciarlanti, è morto durante una partita di calcetto con gli amici. Una tragedia che ha scioccato tutti gli abitanti della cittadina che piangono il ragazzo.

La ricostruzione della vicenda della morte di Ruben Ciarlanti

Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti Ruben Ciarlanti stava giocando una partita di calcetto insieme ai suoi amici, quando improvvisamente ha avvertito un malore e si è accasciato a terra. Gli amici hanno fermato il gioco e sono corsi da lui per prestargli aiuto. Quando la situazione è peggiorata, i suoi amici hanno deciso di chiamare i soccorsi.

Nonostante l’arrivo dei soccorsi, per il ragazzo non c’è stato niente da fare. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Per i familiari e gli amici si è trattato di un vero shock, una situazione quasi irreale, che è successa in pochi istanti.

Le parole di sconforto del sindaco di Blera

Nicola Mazzarella, sindaco di Blera, ha voluto commentare la scomparsa di Ruben Ciarlanti. A questo riguardo ha affermato: «Ci siano svegliati sperando fosse un brutto sogno». Il sindaco ha indetto anche lutto cittadino per una giornata. Il sindaco Mazzarella ha poi proseguito dicendo: «Ho scritto e cancellato queste parole tante volte, come se questo semplice gesto potesse far tornare indietro il tempo e restituirci Ruben, un ragazzo dal cuore grande così grande da essersi stancato di battere, lasciando in tutti noi un vuoto inaccettabile. Purtroppo non è possibile cancellare né comprendere una tragedia come questa. Oggi non ci sono parole, ma solo le lacrime e il dolore straziante di tutta la nostra comunità che si unisce al dolore della famiglia».

La sindaca di Viterbo Chiara Frontini ha seguito l’iniziativa di Nicola Mazzarella e ha dichiarato il lutto cittadino. Inoltre, la sindaca di Viterbo ha provveduto a mandare «un pensiero commosso a tutta la comunità di Blera».