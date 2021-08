RTL 102.5 Power Hits Estate: stasera, 31 agosto alle 20.30, su Tv8 lo show che decreterà il tormentone del 2021

Ritorna anche quest’anno l’appuntamento con RTL 102.5 Power Hits Estate, lo show musicale in diretta dall’Arena di Verona, durante il quale verrà svelato il singolo più ascoltato dell’estate 2021. La serata, trasmessa in contemporanea su Tv8, Sky Uno, Rtl 102.5 e Now Tv a partire dalle 20.30, sarà condotta da Angelo Baiguini, Fabrizio Ferrari, Matteo Campese e Paola di Benedetto e vedrà anche la partecipazione straordinaria di Massimo Giletti. Sul palco si alterneranno vecchie e giovani leve del panorama musicale italiano e il pubblico, finalmente in presenza dopo la scorsa edizione in live streaming e munito di biglietto e green pass, potrà cantare a squarciagola molti dei brani e delle hit che hanno dominato le classifiche negli ultimi mesi.

🤩 L’@arenadiverona è pronta per la serata finale del #PowerHitsEstate2021. Su questo palco stasera eleggeremo il tormentone dell'estate, live su RTL 102.5 🔥 Segui il #backstage nelle stories Instagram e in diretta qui ➡️ https://t.co/cOFcT4jwup pic.twitter.com/XxL9JTfZYk — RTL 102.5 (@rtl1025) August 31, 2021

Le cose da sapere su RTL 102.5 Power Hits Estate in onda stasera alle 20.30 su TV8

RTL 102.5 Power Hits Estate: Il cast

Ad esibirsi live nella suggestiva cornice dell’Arena ci sarà un parterre di artisti parecchio variegato. Dall’istrionico Achille Lauro ad Alessandra Amoroso, Alfa, Alvaro Soler, Ana Mena, Annalisa, Baby K, passando per Bob Sinclair, i Boomdabash, Caparezza, Carl Brave, Carmen Consoli, Colapesce e Di Martino, Cristiano Malgioglio, Dotan, Elettra Lamborghini, Emma ed Evry. Ma non finisce qui. Immancabili anche Fabio Rovazzi, Federico Rossi, il rapper Fedez, Francesca Michielin, Fred De Palma in coppia con Anitta, il leggendario Gianni Morandi, Giusy Ferreri, Goodboys, Irama, Jake La Furia, J-Ax, Kungs, La Rappresentante di Lista, Ligabue, Loredana Berté, Mahmood, Marco Mengoni, Michele Bravi, Molly Hammar, Noemi, Orietta Berti, Ornella Vanoni, Riton, Rocco Hunt, Samuel, Sfera Ebbasta, Sophie and The Giants, Takagi & Ketra, Tecla e Ultimo. Spazio anche agli straordinari talenti della Generazione Z con Blanco, Madame e Sangiovanni, tre delle voci più originali e coraggiose della nuova scuola. Tra gli ospiti internazionali, grandissima attesa per i Duran Duran, che apriranno l’evento con il loro ultimo singolo Invisible tratto dall’ultimo album Future Past in uscita il 22 ottobre 2021.

RTL 102.5 Power Hits Estate: Le canzoni della serata

La scaletta cerca di accontentare tutti i gusti. Da quelli dei giovanissimi con la multiplatino Malibù di Sangiovanni, Mi fai impazzire di Blanco e Marea di Madame a quelli dei fan più âgée che apprezzeranno L’allegria di Morandi. Ritornano anche i grandi successi di Sanremo 2021: da Amare de La Rappresentante di Lista a Musica Leggerissima del duo Colapesce e Di Martino (che si esibiranno anche in duetto con Ornella Vanoni sulle note di Toy Boy). I tormentoni estivi di Rocco Hunt e Ana Mena (Un bacio all’improvviso), Elettra Lamborghini (Pistolero), Baby K e Boomdabash (Mohicani) e Fred De Palma e Anitta (Un altro ballo) ci trasporteranno, per l’ultima volta, nei ricordi di un’estate ormai agli sgoccioli.

RTL 102.5 Power Hits Estate: I premi e i riconoscimenti agli artisti

Accanto al premio principale, assegnato in base a una classifica ottenuta sommando i voti degli ascoltatori con il dato dell’AirPlay settimanale (numero di riproduzioni in radio) trasmesso da EarOne, nel corso della manifestazione verranno assegnati molti altri riconoscimenti. Secondo quanto annunciato dalla radio nel comunicato stampa diffuso attraverso i suoi canali social, il premio SIAE andrà al duo Colapesce e Di Martino per Musica leggerissima, il premio FIMI all’insolito trio Fedez-Berti-Lauro per Mille e il premio PMI a Bob Sinclair e Molly Hammar per We could be dancing. Per quanto riguarda, invece, i premi speciali dell’emittente radiofonica, il Power Hitstory sarà conferito a Duran Duran, Carmen Consoli e Ornella Vanoni, mentre Sfera Ebbasta e Ligabue riceveranno rispettivamente il Power Hits Top Album e il Power Hits Platino.