Rtl 102.5 Power Hits Estate 2022 stasera su Tv8: scaletta, artisti e classifica

Dopo tre mesi di balli in spiaggia, è tempo di scegliere il tormentone del 2022. Stasera 31 agosto, in diretta alle 20.45 su Tv8, andrà in onda Rtl 102.5 Power Hits Estate 2022, l’evento che decreterà il miglior successo della stagione. Nella cornice dell’Arena di Verona si esibiranno tutti gli artisti dei brani che hanno dominato le rotazioni radiofoniche e le piattaforme streaming. Spazio dunque ai Boomdabash con Annalisa per la loro Tropicana e ad Elodie con Tribale oltre a tanti altri. Alla guida della serata ci saranno Paola Di Benedetto, Jody Cecchetto e Matteo Campese. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito ufficiale di Tv8.

Rtl 102.5 Power Hits Estate 2022, classifica e scaletta di stasera 31 agosto 2022 su Tv8

La sesta edizione di Rtl 102.5 Power Hits Estate 2022 chiude dunque una grande stagione musicale in tv. Nel corso dell’estate, gli appassionati di tutta Italia hanno potuto cantare e ballare grazie a Battiti Live, Tim Summer Hits e Coca Cola Summer Festival, ma ora è giunto il momento di dare un voto alle canzoni. Nelle ultime 10 settimane, Rtl 102.5 ha permesso a chiunque di votare il proprio brano preferito dell’estate 2022 esprimendo la preferenza sul sito ufficiale. Al momento in testa ci sono i Boomdabash e Annalisa con la loro Tropicana davanti ai Pinguini Tattici Nucleari con Giovani Wannabe. La band salentina è a caccia del quarto trionfo dopo i tre successi consecutivi fra 2018 e 2020. Le redini dell’evento saranno in mano a Paola Di Benedetto, Matteo Campese e Jody Cecchetto, che presenteranno anche i brani sul palco.

Sul palco di Rtl 102.5 Power Hits Estate 2022 ci saranno tutti gli artisti più in voga della stagione. Alessandra Amoroso canterà Camera 209, Baby K la sua Bolero e Blanco Nostalgia. I Boomdabash intoneranno assieme ad Annalisa Tropicana, favorita alla vittoria finale, mentre Carl Brave e Noemi presenteranno Hoola-Hoop. E ancora, spazio a Coez, Darin, Elodie con Tribale, Fabri Fibra e Maurizio Carucci oltre al trio Fedez, Mara Sattei e Tananai con La Dolce Vita. Ci saranno anche Francesco Gabbani, Franco 126 e Loredana Berté, Fred de Palma, Ghali, Irama e Gianni Morandi. Rtl 102.5 Power Hits Estate 2022 ospiterà anche La Rappresentante di Lista, Madame, Malika Ayane, Marco Mengoni e Myss Keta. Grande attesa per i Pinguini Tattici Nucleari e Rhove, con la sua Shakerando. Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini saranno in scena con Caramello, prima di lasciare il palco a Rkomi, SAngiovanni e Tommaso Paradiso.