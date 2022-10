Rovigo, studenti sparano alla prof con una pistola ad aria compressa

Triste episodio in una scuola superiore di Rovigo, dove una professoressa è stata colpita da alcuni pallini in gomma esplosi da uno studente con una pistola ad aria compressa. Gli alunni hanno ripreso il momento con un video accompagnato da risate e scherno alla docente, che ha avvertito la Polizia e convocato i genitori.

Studenti sparano alla prof a Rovigo

L’episodio si è verificato la scorsa settimana in una prima classe dell‘istituto Viola Marchesini ed è stato diffuso sui social dagli stessi ragazzi. Come emerge dal video, la prof era seduta alla cattedra e stava facendo lezione servendosi del pc e della lavagna elettronica quando, all’improvviso, è stata colpita alla testa da un pallino partito dalla pistola di un alunno. Inizialmente spaesata, la donna si è avvicinata al registro, forse per annotare quanto appena successo, sullo sfondo di risate e derisioni da parte degli alunni. Il filmato si conclude qualche istante dopo con la donna che chiede chi fosse stato a lanciare l’oggetto: «Chi l’ha buttata la pallina? Mi ha fatto veramente male».

Mi sembra che si stia perdendo il controllo della situazione: oltre al merito, fondamentale reintrodurre anche il RISPETTO nelle nostre scuole. pic.twitter.com/RBZxNdV6EM — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 25, 2022

Pare però che ci sia stato un secondo colpo, diretto ad un occhio della professoressa e dunque molto più doloroso del primo, che ha reso necessarie le cure ospedaliere. La dinamica di quanto accaduto farebbe pensare ad un’azione premeditata: qualcuno ha portato in classe la pistola ad aria compressa e, poco prima di premere il grilletto, ha avvertito un compagno di girare un video.

I provvedimenti dell’istituto

Oltre ad aver preso provvedimenti disciplinari verso i ragazzi, la dirigente dell’Istituto Isabella Sgarbi ha avvertito la Polizia e convocato i genitori. «Il fatto è stato segnalato alla questura e per tutta la classe ora è prevista la formazione di una giornata sul tema dell’educazione civica ed un colloquio con una psicologa», ha spiegato. Al ragazzo che ha sparato e a chi ha fatto il video arriverà inoltre una sanzione più severa, mentre un’altra punizione minore sarà inferta a chi ha partecipato al video. «Rimane comunque un episodio grave e lesivo dell’insegnante», ha concluso.