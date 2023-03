Rovigo, esplosione all’interno di una scuola superiore: due studenti feriti

A Rovigo c’è stata un’esplosione all’interno di una scuola superiore e a causa di questo evento due studenti sono stati feriti in modo leggero.

L’esplosione a Rovigo

L’esplosione è avvenuta quest’oggi intorno alle ore 9 all’interno dell’istituto professionale Ipsia Giuseppe Marchesini di via Alcide de Gasperi. Non è ancora chiaro come l’esplosione sia potuta avvenire all’interno della scuola comunque secondo una prima ricostruzione l’evento sarebbe avvenuto all’interno di un’aula multi-funzionale. L’aula al momento della deflagrazione era fortunatamente vuota. Tuttavia, due studenti che si trovavano nel corridoio, appena fuori di essa, sono rimasti leggermente feriti. Ad ogni modo, dopo l’esplosione, l’intero plesso scolastico è stato evacuato attraverso le opportune operazioni di sicurezza. Le operazioni sono state portate a termine grazie all’intervento dei vigili del fuoco di Rovigo che si sono accertati di mettere l’area in sicurezza. Le operazioni sono state in corso per tutto il pomeriggio e sul posto si sono recati anche i tecnici del NIAT, ovvero il Nucleo Investigativo Antincendio Territoriale, per cercare di capire cosa possa aver scatenato l’esplosione e il principio di incendio.

Le ipotesi sull’incendio

Gli esperti non hanno ancora gli elementi per riuscire a capire cosa abbia potuto scatenare l’incendio. Per questa ragione, stanno valutando diverse ipotesi. In particolar modo, si pensa che l’esplosione sia stata causata da una fuga di gas da una bombola presente in aula. Per quanto riguarda i due studenti rimasti leggermente feriti, sono stati assistiti dal personale Suem 118. Entrambi hanno avuto delle ferite alla mano ma si è trattato di danni leggeri e nessuna grave conseguenza. Tuttavia, uno dei due è stato accompagnato successivamente al Pronto Soccorso per i dovuti accertamenti. Ovviamente, le lezioni scolastiche sono state sospese per la giornata di oggi e gli alunni non sanno quando riprenderanno perché bisognerà attendere la comunicazione ufficiale della dirigenza scolastica.