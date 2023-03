Rovigo, bambino di 4 anni trovato morto nel canale Adigetto

È stato trovato morto nel canale Adigetto a Rovigo il bambino di 4 anni che ieri pomeriggio giocava non lontano dal corso d’acqua. Il corpo è stato rinvenuto 700 metri più a valle del punto dove giocava.

Bambino trovato morto a Rovigo

Il piccolo era scomparso ieri pomeriggio al confine tra il comune di Villanova del Ghebbo e la frazione di Ramedello di Fratta Polesine nel Rodigino, mentre stava giocando vicino a un canale in compagnia del papà. Padre e figlio erano in visita da alcuni parenti che vivono in zona. Ad un certo punto, per cause ancora da accertare, il bambino è finito in acqua e di lui si sono perse le tracce.

Il padre del bimbo si è subito tuffato per cercare di salvarlo, aiutato anche da alcuni passanti, ma per il piccolo non vi è stato nulla da fare. Carabinieri e Vigili del Fuoco hanno fatto immediatamente partire le ricerche, nonostante fosse sopraggiunto il buio che ha reso le operazioni più complicate. Il corpo galleggiante del bambino è stato trovato ieri sera intorno alle 23.30 nelle profondità del canale, a quasi un chilometro di distanza dal punto in cui aveva giocato nel pomeriggio.

La ricostruzione dei fatti

Le prime notizie diffuse dicono che le ricerche del bambino erano iniziate intorno alle 19 di ieri, poco dopo che il padre del bimbo e i residenti erano intervenuti per dare l’allarme. Nelle prossime ore, i Carabinieri cercheranno di capire meglio la dinamica dell’incidente ma, stando a quanto ricostruito finora, il piccolo avrebbe messo un piede in un punto sbagliato finendo dritto in acqua. Il padre si è lanciato immediatamente nel canale per recuperarlo, non riuscendo però a salvarlo.

I Vigili del Fuoco hanno perlustrato a lungo il canale con un gommone e, proprio quando stavano pensando di togliere l’acqua per facilitare le ricerche, hanno individuato il corpicino. La salma è stata recuperata e, dopo la constatazione del decesso, è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.