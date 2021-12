All‘inizio di quest‘anno è stato pubblicato su youtube l’ormai famoso video in cui Alexey Navalny, blogger anticorruzione e figura di riferimento dell’opposizione extraparlamentare russa, accusa Vladimir Putin di essersi fatto costruire in Crimea una sorta di reggia ottocentesca a spese dei contribuenti russi. In poco meno di 12 mesi è stato visto oltre 120 milioni di volte. Nel frattempo Navalny è ospite fisso delle patrie galere dopo che – nonostante il suo avvelenamento nell’agosto del 2020 – ha fatto ritorno in Russia, sfidando apertamente il presidente, secondo lui il mandante del tentato omicidio. Il palazzo, comunque, ideato dall’architetto italiano Lanfranco Cirillo, non sarebbe nemmeno dell’inquilino del Cremlino, ma dell’oligarca Arkadi Rotenberg, compagno di judo e di hockey di Putin da qualche decennio, nonché presidente della Federazione di hockey, la cui nazionale è scesa in campo qualche giorno fa con la vecchia maglia dell’Urss, per ricordare che il prossimo anno ricorrono i 100 anni dalla fondazione dell’Unione Sovietica e 65 anni fa la squadra conquistò il primo oro olimpico.

I Rotenberg compagni di palestra del giovane Putin

Rotenberg (classe 1951) e Putin (classe 1952) si conoscono da ragazzi ai tempi di Leningrado, poi diventata San Pietroburgo. Con loro c’era anche il fratello piccolo di Arkadi, Boris (classe 1957). Si allenano insieme in palestra, sambo e judo, poi, ancora prima del crollo dell’Urss, mentre Vladimir prende la strada dei servizi segreti, i due Rotenberg fanno dello sport la loro professione, almeno fino a quando non trovano attività più redditizie dopo la fine del comunismo. Così nella San Pietroburgo degli Anni 90, dopo il ritorno di Putin dalla Germania Est, si ritrovano tutti in vari ruoli intorno alla macchina politica-amministrativa messa in moto dall’allora borgomastro Anatoli Sobchak. Putin sceglie in seguito la politica e lascia ai due amici d’infanzia il business.

Gli affari dei Rotenberg: dal gas alle costruzioni fino alla finanza

La carriera dell’ex agente del Kgb si sposta a Mosca dove passa in breve tempo dal vertice dei servizi alla poltrona di primo ministro e poi a quella di presidente, dal 2000; i due Rotenberg, che avevano iniziato con una azienda di sicurezza e trafficando in idrocarburi nella fase turbocapitalista postsovietica, allagano sempre più il loro affari, appoggiandosi proprio alle spalle sempre più larghe del loro vecchio compagno di judo con cui non hanno mai perso i contatti. Il Sgm Group è la holding che racchiude ormai da 20 anni tutte le attività che fanno capo ai fratelli di Pietroburgo, dalle costruzioni al gas passando per le banche. Nella lista di Forbes sono nel 2021 intorno alla millesima posizione a livello mondiale, tra i primi 50 in Russia. Hanno avuto sicuramente tempi migliori, ma le sanzioni che dal 2014 hanno colpito la Federazione russa e diversi oligarchi vicini a Putin hanno lasciato il segno, anche per quelli che meno si sono immischiati nelle cose politiche.

Anche i Rotenberg nella Pietroburgo Connection

Arkadi e Boris Rotenberg appartengono al gruppo dei “civili” pietrobughesi, come ad esempio Yuri Kovalchuk e Vladimir Yakunin, i primi compagni di avventura di Putin negli Anni 90, a cui poi si sono aggiunti in quella che è stata definita la Pietroburgo Connection tutti gli altri, dagli economisti (German Gref e Alexei Kudrin) ai giuristi (Dmitri Medvedev e Dmitri Kozak) passando ovviamente per i siloviki, ossia i rappresentati dell’apparato d’intelligence e militare, come Igor Sechin e Victor Ivanov. Questi, oltre ai vari gruppi d’altro genere e ordine, sono i poteri forti tra i quali Vladimir Putin ha dovuto fare da arbitro in due decenni al Cremlino, cercando sempre nuovi equilibri. Con gli amici più stretti come Arkadi e Boris, il legame è particolarmente stretto e non è un caso che la reggia della Crimea se la sia intestata Arkadi, anche per spostare il fuoco lontano dal Cremlino.