Rossella Sessa, chi è la deputata passata da Forza Italia al Gruppo Misto

Continuano le defezioni nel partito fondato da Silvio Berlusconi. Anche Rossella Sessa ha lasciato Forza Italia, seguendo le orme di MaraCarfagna,MariastellaGelmini e RenatoBrunetta. Adesso la deputata è passata al Gruppo Misto. Ecco chi è Rossella Sessa.

Rossella Sessa lascia Forza Italia

Un’altra deputata lascia Forza Italia. Si tratta di Rossella Sessa che segue così l’esempio di Mara Carfagna e di molti alti parlamentari. Hanno abbandonato il partito fondato da Silvio Berlusconi anche Elio Vito, Renato Brunetta, Mariastella Gelmini, Giusy Versace, Andrea Cangini, Roberto Caon e Alessandro Mattinzoli. Il motivo, anche questa volta, è legato allo strappo con Draghi, che ha decretato la fine del governo dell’ex Bce.

“Lascio con rammarico politico e sofferenza personale il gruppo di Fi: da oggi sarò nel gruppo Misto. È una decisione meditata, necessaria dopo la decisione di interrompere il sostegno al governo Draghi. Sarò sempre riconoscente a Berlusconi per le opportunità che mi ha dato, ma resto convinta che la crisi determinata dalle scelte del partito, e soprattutto dei suoi alleati, vada contro gli interessi del mondo moderato, delle imprese, dei cittadini del Mezzogiorno dove rischiano di interrompersi investimenti mai visti negli ultimi vent’anni“, ha annunciato la deputata.

Chi è Rossella Sessa

Rossella Sessa, all’anagrafe Maria Rosa Sessa, è una politica di 48 anni di origine salernitana. Prima di lanciarsi nella carriera politica si è laureata in economia aziendale all’università della sua città. Successivamente si è dedicata per un periodo alla professione di commercialista e solo nel 2018 si è candidata per la prima volta alla Camera dei deputati. Allora, concorrendo nel listino plurinominale della Campania 2 tra le fila di Forza Italia, non ottenne la nomina. Quattro anni più tardi è entrata in parlamento sostituendo il deputato Enzo Fasano, deceduto nel gennaio 2022. Pochi mesi più tardi abbandona il partito di Berlusconi per passare al Gruppo Misto. La decisione è legata allo strappo con il governo Draghi.