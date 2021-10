Botta e risposta Rosolino-Pellegrini: cosa si sono detti

Secco botta e risposta tra due grandi del nuoto italiano. Da una parte Massimiliano Rosolino, che a 43 anni si può dire abbia “dimenticato” la piscina tra reality, cinema e la vita da papà, dall’altra Federica Pellegrini, che si appresta invece a percorrere le ultime vasche della carriera. Motivo del contendere alcune dichiarazioni rilasciate dall’ex nuotatore nel corso di un’intervista al Corriere della Sera.

Rosolino-Pellegrini, dal flirt al piedistallo

Due in particolare i passaggi “incriminati”. Il primo è la netta smentita del flirt con Federica Pellegrini, risalente a diversi anni fa, bollato come «leggenda metropolitana». Sì, nei primi Anni Duemila i due hanno trascorso molto tempo nella stessa piscina di Verona, ma non c’è stato niente: «Sul piano sportivo ho visto nascere la Creatura, la Divina appunto. A 16 anni era già “principessa”, nonostante non avesse vinto ancora nulla». Subito dopo il passaggio più delicato, ovvero il commento alla discussione tra i due avvenuto nel 2013, quando a seguito di una querelle di Federica con la Federnuoto, Rosolino le dette della “maleducata”. «Fede o la ami o la odi. Io preferisco valutarla solo dal punto di vista tecnico, ma è sempre stata collocata su un piedistallo. Ci sta sopra ancora adesso, diciamo la verità», ha detto il nuotatore napoletano: «A parità di prestazione fa più clamore di Paltrinieri che ha vinto più di me e lei».

Leggi anche: Amore e podio: quando l’amore scoppia tra gli sportivi

Rosolino-Pellegrini, parola alla Divina

La risposta della Divina non si è fatta attendere ed è arrivata, come accade di solito con Federica Pellegrini, tramite stories su Instagram: «Buongiorno gente, da quello che leggo sui giornali a qualcuno rode il culo», ha detto la campionessa, aggiungendo poi la criptica frase: «E se vogliamo fare i paladini della giustizia, almeno diciamo le cose esatte». La sensazione è che la fuoriclasse del nuoto italiano stesse facendo riferimento al “piedistallo” e non alla “leggenda metropolitana”: Rosolino è sempre stato più vicino alla Federnuoto, mentre Pellegrini è da sempre legata maggiormente al circolo Aniene. Da qui la differenza di vedute.