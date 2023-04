Rosina Danzè morta carbonizzata: è caduta sui ceppi ardenti del camino

Terribile incidente avvenuto in provincia di Messina, una donna di 80 anni, Rosina Danzè, è morta carbonizzata dopo essere caduta sui ceppi ardenti.

La dinamica dell’incidente fatale per Rosina Danzè

Rosina Danzè viveva a Sant’Angelo di Brolo, in provincia di Messina, in una casetta di campagna in contrada Lunella. All’interno dell’ambiente domestico la donna azionava un camino durante le giornate più fredde per potersi riscaldare. La donna viveva insieme a suo marito. Secondo quanto ricostruito dal giornale La Gazzetta del Sud, poco prima dell’incidente il marito era uscito di casa ed era andato nella legnaia per prendere altra legna da ardere. Tuttavia, quando è ritornato in casa si è ritrovato davanti il corpo carbonizzato della moglie. Rosina infatti, si stava riscaldando quando il marito è uscito ma probabilmente per un malore improvviso ha perso i sensi ed è caduta sui ceppi ardenti del camino. Il marito a quel punto ha provato subito ad allertare i soccorsi del 118 che si sono precipitati a casa della coppia anziana. Ad ogni modo, non c’è stato nulla da fare per Rosina Danzè, le ustioni riportate erano troppo gravi e l’80enne ha perso la vita. Dopo che il decesso dell’anziana donna è stato accertato, sul luogo sono arrivati i carabinieri che hanno posto sotto sequestro la casa per procedere con i rilievi di rito. In seguito sono giunti anche i vigili del fuoco.

La possibile apertura di un’inchiesta

Anche se per ora quello di Rosina Danzè è stato etichettato come un incidente domestico, non è escluso che la Procura di Patti decida di aprire un’inchiesta per far luce sulla situazione. Per ora comunque, sembra che la donna abbia perso l’equilibrio a causa di un malore improvviso e ciò l’abbia fatta cadere in avanti verso il camino. Per quanto riguarda il marito dell’anziana donna, quest’ultimo si trova in stato di shock ed è stato visitato dai sanitari che sono arrivati sul luogo al momento dell’incidente.