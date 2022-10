È morta Rosetta Loy, autrice del romanzo “Le strade di polvere”

È morta a 91 anni Rosetta Loy, autrice del romanzo Le strade di polvere, una delle voci della “Generazione degli Anni Trenta” alla quale appartenevano Umberto Eco e Gesualdo Bufalino. Nata a Roma il 15 maggio 1931 e scoperta da Natalia Ginzburg, aveva esordito (vincendo il Viareggio Opera prima) nel 1974 con il romanzo La bicicletta, utilizzando il cognome del marito Giuseppe, fratello del regista Nanni, anziché usare il suo da nubile: Provera.

Rosetta Loy, le sue opere

Dopo l’esordio letterario, abbastanza tardivo considerando che già dall’età di nove anni si era cimentata nella scrittura di racconti, Rosetta Loy ha dato alle stampe numerosi altri romanzi, ben accolti dalla critica e insigniti di prestigiosi premi letterari. Da La porta dell’acqua a L’estate di Letuche, fino a Le strade di polvere (la sua opera più letta) e La prima mano, senza dimenticare Cioccolata da Hanselmann e La parola ebreo, dittico che l’autrice dedicò alla realtà dell’Olocausto. «Dimenticare l’orrore delle persecuzioni antisemite di questo secolo e il suo spaventoso finale può essere molto pericoloso. È come essere miopi e buttare via gli occhiali», disse in un’occasione. Il suo lavoro più recente, Cesare (pubblicato nel 2018), è incentrato su Cesare Garboli, intellettuale con cui visse un rapporto molto complesso dopo la morte del marito.

Rosetta Loy, amatissima in Francia

Vinse il Premio Campiello nel 1988 con Le strade di polvere, romanzo a sfondo storico e memorialistico tradotto in molte lingue, che si dipana su un lungo arco temporale, dal 1790 agli anni dell’Unità d’Italia. La produzione di Rosetta Loy è interamente tradotta in francese. E proprio dal francese la scrittrice tradusse, per Einaudi, il Dominique di Fromentin e La principessa di Clèves di Madame de La Fayette. D’altra parte, Oltralpe la scrittrice italiana era amatissima: basti pensare che i fratelli Dardenne titolarono un loro film Rosetta come omaggio al suo nome di battesimo.