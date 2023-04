Valeria Solesin, Rosario Marcianò condannato per le teorie di complotto ai danni della famiglia

Pessime notizie per Rosario Marcianò, il noto complottista e “divulgatore web” appassionato di scie chimiche che nelle scorse ore ha annunciato di essere stato ufficialmente condannato a 12 mesi di reclusione per aver diffuso notizie false sul conto di Valeria Solesin, la ragazza veneziana morta nel 2015 nel corso del tremendo attentato terroristico avvenuto per opera dell’ISIS al teatro Bataclan di Parigi. La decisione da parte del tribunale di Genova è giunta successivamente alla condanna in primo grado nel 2021 e a quella in appello del settembre 2022.

Rosario Marcianò condannato: l’annuncio



La comunicazione ai follower nel merito del pesante procedimento a suo carico è arrivata nella giornata di oggi, tramite un lungo post condiviso sul suo profilo Facebook ufficiale. Marcianò scrive: «Vi comunico che, a seguito di sentenza definitiva in Corte di Cassazione – Procedimento “Solesin” -, dopo che è stato stato rigettato il ricorso per “violazione del Codice di procedura penale” (interrogatorio di garanzia avvenuto in assenza del difensore), ho ricevuto, nella giornata di ieri, 19 aprile 2023, la notifica del mandato di carcerazione. L’esecuzione della condanna a dodici 12 mesi di reclusione, inflitta in primo grado e confermata in Corte d’Appello, rimane sospesa per 30 giorni, durante i quali ho la facoltà di presentare domanda per le “misure alternative” alla detenzione. Resta comunque a discrezione del Giudice di sorveglianza decidere se accogliere o meno la richiesta. Il che significa che potrei dover scontare la pena in carcere. In ogni caso, anche se dovessero essere concessi i benefici di legge con la “detenzione domiciliare”, dovrò osservare le prescrizioni del Giudice. Ciò significa che, a breve, non mi leggerete più: non mi sarà consentito l’accesso ad Internet né ai Social. Non mi sarà possibile intrattenere conversazioni private, per iscritto o telefoniche, né ricevere visite. Questo canale ed il blog tankerenmy.com saranno ancora gestiti dagli usuali amministratori, che hanno sino ad ora svolto un lavoro encomiabile. Li ringrazio per la loro fattiva collaborazione».

Il post social è stato per Marcianò anche un prezioso strumento per chiedere aiuto a chi, in questi anni, l’ha seguito sulle sue pagine. I procedimenti che pesano sulla sua testa come una spada di Damocle comporteranno infatti delle spese legali non indifferenti. L’uomo punta a chiedere «misure alternative», ma teme di non riuscire a sostenere i costi degli avvocati. Da questo momento in poi, inoltre, le autorità potrebbero impedire all’uomo di avere accesso ad internet.

Cos’aveva detto Marcianò su Valeria Solesin

Com’è tristemente noto, il 13 novembre del 2015 un gruppo di tre terroristi dello Stato Islamico fece irruzione nel teatro Bataclan di Parigi durante il concerto degli Eagles of Death Metal, uccidendo novanta persone e ferendone a centinaia. Tra le vittime anche Valeria, che ai tempi era a Parigi per un dottorato di ricerca alla Sorbona. Secondo quanto aveva raccontato Marcianò, la sua morte sarebbe in realtà stata una messinscena e la giovane veneziana sarebbe uscita viva dal teatro parigino.