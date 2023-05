Rosanna Lambertucci sposa Mario Di Cosmo: svelata la data del matrimonio

Rosanna Lambertucci si sposa a 77 anni. Salirà all’altare con l’imprenditore Mario Di Cosmo con cui è legata da 8 anni. Le nozze sono previste per luglio.

Il matrimonio tra Rosanna Lambertucci e Mario Di Cosmo

A svelare la notizia è stato il settimanale Chi. Il matrimonio dovrebbe celebrarsi il 7 luglio e i testimoni degli sposi saranno la conduttrice Eleonora Daniele e il marito Giulio Tassoni. La coppia salirà all’altare dopo 8 anni insieme e, come ha raccontato la Lambertucci a Chi, la decisione è maturata anche grazie al fratello Alberto: «A darmi una spinta fortemente motivazionale è stato mio fratello Alberto, la scorsa estate. Pochi giorni prima della sua tragica scomparsa mi ha detto: “Rosanna, sposa Mario perché ti vuole bene. Non avere timore e non distruggere il futuro per la paura di non voler dare dolori a quello che è stato il tuo passato”. Non l’ho mai raccontato a nessuno, neanche a Mario».

Rosanna ha perso il primo marito Alberto Amodei, ex direttore amministrativo di Rai 2, nel 2014 a causa di una malattia. I due si erano sposati nel 1965 e hanno avuto una figlia, Angelica. Sono stati insieme per 23 anni, poi la decisione di lasciarsi ma nonostante la separazione erano rimasti in buoni rapporti. La conduttrice televisiva è stata una delle persone più vicine ad Amodei durante la sua malattia.

Cerimonia privata con pochi intimi

La conduttrice ha raccontato che Di Cosmo ha avuto subito le idee chiare sul loro matrimonio: «Eravamo in un parco giochi a Cinecittà. Era la prima volta che uscivamo. Ci eravamo incontrati per caso in un famoso albergo romano. Lui si era presentato, poi aveva chiesto di incontrarmi e una domenica finalmente facciamo questa uscita. […] Lui mi ha guardata e mi ha detto: “Rosanna ti devo dire una cosa che non solo non ho mai detto, ma non ho neanche mai pensato. Io non ho mai pensato di sposarmi. Lo sai? Io ti sposerei domani”». Meno convinta era invece la conduttrice, che ha confidato di aver spesso tergiversato sull’argomento fino ad ora

La cerimonia sarà privata e con pochi amici: «Faremo una cerimonia religiosa, privata, in una chiesa in cui sono andata a pregare per molto tempo nei momenti più difficili. Poi, la sera, festeggeremo con gli amici di sempre».