Rosanna Banfi chi è: età, marito, tumore e Ballando con le stelle 2022

Chi è Rosanna Banfi? La figlia dell’attore Lino, sempre in prima linea come testimonial per la prevenzione dei tumori al seno, è una concorrente di Ballando con le stelle 2022. Attrice, proprietaria con il papà di un’orecchietteria a Roma, ha fatto commuovere il pubblico con la sua ultima esibizione.

Chi è Rosanna Banfi: età e carriera

Rosanna Banfi è una nota attrice, nonché figlia dell’altrettanto celebre Lino Banfi. È nata a Canosa di Puglia il 19 aprile del 1963 e oggi ha 59 anni. Cresciuta a Roma, ha seguito subito le orme del padre, iniziando a frequentare varie scuole e accademie teatrali e di recitazione. Nel 1982 è stata accreditata col suo nome vero, Rosanna Zagaria, come assistente costumista nel film Vai avanti tu che mi vien da ridere e Pappa e Ciccia.

Negli anni ’80 ha invece recitato in alcuni film interpretati anche dal padre, debuttando poi nel piccolo schermo. Ha infatti partecipato a fiction televisive Rai come Il vigile urbano, Un medico in famiglia, Angelo il Custode e tante altre. Nel 2017, sempre con il padre, ha inaugurato a Roma un’orecchietteria per ricordare i sapori della sua terra d’origine, la Puglia. Recentemente, ha partecipato alla terza edizione de Il cantante mascherato, sempre insieme all’amato padre Lino. I due, con la maschera del Pulcino, si sono classificati al secondo posto. Nel 2022 partecipa come concorrente a Ballando con le Stelle, il programma del sabato sera di Rai1.

La malattia dell’attrice

Rosanna Banfi ha lottato contro un tumore al seno. Proprio il padre, Lino Banfi, in un’intervista rilasciata al programma La vita in diretta nel 2009, aveva dichiarato che la figlia era stata operata per il carcinoma. Successivamente, l’attrice è diventata testimonial per la prevenzione di queste malattie.

Il marito e i figli di Rosanna Banfi

L’attrice è sposata dal 1992 con il collega Fabio Leoni. Dall’unione sono nati due figli: Virginia (nel 1993) e Pietro (nel 1998).

La coreografia ispirata al tumore

L’ultima coreografia ballata da Rosanna Banfi era ispirata alla malattia che lei ha sconfitto anni fa. Prima di esibirsi con il suo partner e maestro Simone Casula, ha anticipato tutto con una dedica: «Per chi sta lottando e per chi non ce l’ha fatta». La performance ha emozionato pubblico e giuria, toccando particolarmente Carolyn Smith, coinvolta in una personale battaglia contro il tumore al seno.