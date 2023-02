Rosa Chemical risponde a Renato Zero: «Sono dispiaciuto, io ho stima di lui»

Renato Zero nei giorni scorsi ha parlato di Rosa Chemical e dello «scandalo» per il suo bacio con Fedez sul palco di Sanremo. L’eccentrico artista che canta «Made in Italy» ha voluto rispondere a questi commenti dichiarandosi dispiaciuto.

La risposta di Rosa Chemical a Renato Zero

Nei giorni scorsi, Renato Zero nel corso della presentazione del suo nuovo tour Zero a Zero, aveva affermato di aver scoperto «un numero di sosia impressionante». Inoltre, il cantante romano aveva dichiarato che i «ragazzi vengono mandati allo sbaraglio» e che «l’originale vince sempre». Queste parole erano netti riferimenti a Rosa Chemical e al suo recente gesto plateale sul palco dell’Ariston con Fedez, durante Sanremo 2023.

Ieri, alla trasmissione Domenica In, Rosa Chemical ha voluto rispondere a queste dichiarazioni. Le parole del cantante sono state: «C’è chi parla bene, c’è chi parla male di me. Mi sono ispirato a lui? Non lo cito nel brano ma io in tutte le interviste l’ho sempre citato. Ho mandato grande amore e ho grande stima per Renato. Mi è dispiaciuto leggere quelle cose, non è stato affettuosissimo. Ma io resto affettuoso invece».

Il cantante di «Made in Italy» sulla bocca di tutti

Dopo Sanremo 2023, Rosa Chemical è sicuramente sulla bocca di tutti. Il cantante di «Made in Italy» ha scatenato un polverone dopo la sua esibizione di Sanremo 2023 e a distanza di qualche settimana dalla fine del festival si continua a parlare di lui.

Non a caso, qualche giorno fa, Rosa Chemical ha partecipato anche al programma televisivo Mediaset Le Iene. Nel corso della trasmissione, il cantante ha presentato un monologo sull’amore e sulla tolleranza, ritenendo assurde le polemiche per il suo bacio con Fedez, considerandolo soltanto «un gesto di amicizia». Tuttavia, nonostante le spiegazioni, l’organizzazione Pro Vita e Famiglia ha presentato un esposto per atti osceni contro il cantante.