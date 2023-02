Rosa Chemical, gaffe su Mattarella: Bianchi lo incalza, ma lui non sa chi sia

Nonostante Sanremo sia passato ormai da giorni e a vincerlo sia stato Marco Mengoni, non si smette di parlare di Rosa Chemical. Il cantante ha portato sul palco dell’Ariston la sua Made in Italy e ha fatto discutere per il bacio in finale a Fedez. Ma ora è salito sul banco degli imputati perché non sa chi sia il presidente della Repubblica. Tutto nasce da un’intervista mandata in onda da Diego Bianchi durante Propaganda Live, trasmissione di La7, realizzata dal giornalista prima dell’esordio al Festival, ormai oltre una settimana fa. E il giovane artista scivola su Mattarella. Prima dice che è «un politico italiano» poi a mette di non saperlo: «Mi mancano le basi». Alla fine indovina.

Bianchi a Rosa Chemical: «Sai chi è Mattarella?». E l’artista scivola

Bianchi durante l’intervista a Rosa Chemical gli dice: «Stasera c’è Mattarella. Sai chi è Mattarella?». Una domanda innocua che si trasforma in uno scivolone: «So chi è, è un politico italiano». Bianchi insiste: «Più che un politico è il?»… Ed è qui che il cantante scivola, tentando la sorte più volte: «Il presidente… il presidente del Consiglio». Poi ritenta: «Del Senato». Il conduttore non molla: «Hai detto che hai 46 di piede e che quelle sono le basi. Parliamo di altre basi adesso. Il presidente del Consiglio lo sai, l’hai detto prima. La Meloni. Mattarella chi è?». E allora lui si arrende: «Quelle mi mancano di basi, io ho i piedi. Ma che ca*** ne so io? Ma per carità, adesso vado a studiare. Perché devi mettermi in questa condizione». Soltanto alla fine dice che è «il presidente della Repubblica».

Selvaggia Lucarelli contro Rosa Chemical: «Questo sì che è uno scandalo»

In tanti sui social hanno criticato l’intervista e l’artista. Tra loro anche Selvaggia Lucarelli, che ha rilanciato su Instagram e Twitter il video del passaggio dell’intervista, polemizzando: «Questo sì che è uno scandalo». E ancora: «Se vai a Sanremo a sventolare la bandiera della trasgressione annunciando pure che vorrai twerkare per Mattarella, informati prima su chi sia Mattarella. Altrimenti finisce che la cosa che scandalizza davvero è la tua ignoranza più che il bacetto noioso per farti notare. Detto ciò il pezzo era carino e cantato bene, mi chiedo perché dover diventare il personaggio minore di una soap cafona anziché un cantante. Studia e salvati, dammi retta, perché questa deriva prematura è sì molto Made in Italy».