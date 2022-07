Room stasera su Canale 5: trama, cast, storia vera e curiosità sul film

Lenny Abrahamson dirige Brie Larson in Room, thriller del 2015 in onda stasera 3 luglio alle 21,40 su Canale 5. Il film è adattamento cinematografico del romanzo Stanza, letto, armadio, specchio di Emma Donoghue. A sua volta, il libro si ispira a una storia vera, il celebre episodio di cronaca nera in Austria noto come caso Fritzl. La trama vede una donna rinchiusa in una stanza per sette anni dopo un rapimento. Vittima di stupri del suo aguzzino, la donna rimane incinta e dà alla luce un figlio. Cinque anni dopo, i due tentano di fuggire e raggiungere finalmente il mondo esterno. Nel cast anche Jacob Tremblay, Sean Bridgers e William H. Macy. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play oltre che su Infinity.

Room, trama e cast del film stasera 3 luglio 2022 su Canale 5

Il film di Lenny Abrahamson racconta la storia di Jack (Jacob Tremblay), vivace bambino di cinque anni che vive assieme alla madre Joy (Brie Larson) all’interno di una stanza. I due sono infatti confinati in una piccola area di nove metri quadrati che per loro è l’intero mondo. La donna infatti da sette anni è prigioniera di un uomo di cui non conosce l’identità ma chiama “Old Nick” (Sean Bridgers) che abusa continuamente di lei. Jack è proprio frutto di uno degli stupri dell’uomo che però non ha mai mostrato alcun interesse per accudire il bambino. Nel frattempo, Joy si impegna ogni giorno per dare al figlio una vita normale e appagante, pur sapendo che sta perdendo ogni occasione di conoscere il vero mondo.

Jack però cresce e di conseguenza inizia a fare domande sempre più insistenti alla madre, che un giorno non riesce più a trattenersi. Dopo aver scoperto che il mondo è molto più grande della loro stanza, il bambino la convince a mettere a punto un piano di fuga molto rischioso. Il progetto, nonostante lunghi intoppi, riesce ma mette i due di fronte a un problema ben più grande. Dovranno infatti farsi forza l’un l’altra per adattarsi al mondo esterno fra riabilitazione, interviste dei giornali e curiosità collettiva.

Room, 5 curiosità sul film stasera 3 luglio 2022 su Canale 5

Room, la storia vera che ha ispirato il film

Il film con Brie Larson si ispira a una storia vera. Il romanzo originale è infatti tratto da un orribile caso di cronaca nera avvenuto in Austria, nella cittadina di Amstetten, fra gli Anni 80 e i primi Duemila. Il caso Fritzl, infatti, vide la giovane Elisabeth vivere 24 anni, dal 1984 al 2008, in un bunker sotterraneo costruito dal padre Joseph, durante i quali abusò continuamente di lei. L’incesto portò alla nascita di sette figli, uno dei quali morì dopo pochi giorni mentre altri tre furono adottati dall’uomo che li presentò come adottivi. La donna riuscì a scappare solo grazie al precario stato di salute di uno dei suoi figli che fece saltare il piano del padre aguzzino.

Room, l’isolamento di Brie Larson per entrare nella parte

L’attrice protagonista Brie Larson ha vissuto in isolamento per un mese all’interno di una stanza. Non ha fatto uso di cellulari o rete internet, con l’obiettivo di entrare al meglio nella parte. Durante la promozione del film dichiarò infatti che voleva capire come si era sentito il suo personaggio durante la prigionia.

Room, oltre 2 mila attori per il ruolo di Jack

Il casting per il piccolo Jack ha richiesto ore e ore di ricerca. Come riporta Imdb, il regista e la troupe osservarono i provini di circa 2 mila ragazzini prima di scegliere Jacob Tremblay. L’attore, che aveva debuttato nel film I Puffi 2, aveva al momento delle riprese otto anni, tre in più rispetto al suo personaggio di scena.

Room, il set in un ambiente di 22 metri quadrati

Regista, attori e cameraman lavorarono per oltre un mese su un set molto piccolo, di appena 22 metri quadrati. Lo spazio era talmente limitato che muoversi per le inquadrature fu una vera sfida soprattutto per il cineasta. Nelle interviste promozionali dichiarò di aver diretto le riprese dall’interno di una vasca da bagno, l’unico luogo dove poteva stendersi e tenere una posizione comoda per svariate ore.

Room, il premio Oscar a Brie Larson e gli incassi

Per la sua interpretazione, Brie Larson vinse il premio Oscar come “Miglior attrice protagonista”. L’attrice confermò il successo aggiudicandosi anche il Golden Globe, il Bafta e il National Board of Review Award. Applaudito dalla critica, Room ha ottenuto altre tre nomination tre cui quella come “Miglior film”. Ottima anche la risposta del pubblico, tanto che il film totalizzò 35,4 milioni al box office globale, di cui 1,2 in Italia.