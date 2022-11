L’isolamento di Ronzulli e le manovre di Fi per smarcarsi da Salvini e Meloni

da Dagospia

Le cantonate su rave e virus hanno aperto un solco tra Forza Italia e il duplex Salvini-Meloni. Il Capitone, prima del voto, era pappa e ciccia con Licia Ronzulli, si ipotizzava addirittura una federazione tra Lega e Forza Italia, non c’era mossa che non fosse concordata preventivamente con il Cav. Una volta che il voto ha certificato la solida leadership della regina della Garbatella nel centrodestra, al primo richiamo di Giorgia, Salvini ha sentito il profumo del potere e ha cambiato orientamento: s’è reinventato grande alleato della Ducetta. E il gioco gli rende benissimo: ha ottenuto tutti i posti di governo e sottogoverno che voleva. Licia Ronzulli ha preso malissimo il “tradimento” del Truce con Giorgia, e ha già mollato la stilettata: «Perché non mi hanno voluta al governo? Mi è stato detto che la minoranza no-vax si è scatenata». Ieri, è subito planato sulla prima pagina del berlusconiano Il Giornale, l’editoriale di Paolo Guzzanti che sfancula le prime due cantonate meloniane: «La nuova norma anti-rave vieta riunioni di più di 50 persone anche su suolo pubblico. Troppa grazia. Fino a prova contraria i cittadini hanno diritto a riunirsi su suolo pubblico esercitando un diritto costituzionale. E sui medici no vax possono tornare vittoriosi con la scusa che manca personale con la spavalderia di chi ha fregato le leggi dello Stato. Non era un governo di destra?».

Il dialogo tra Tajani e Gianni Letta per ricomporre le fratture di Forza Italia

All’isolamento di Licia Ronzulli, orfanella del volubile disc-jockey del Papeete, si contrappone il dialogo tra il semi-addormentato Antonio Tajani e il redivivo Gianni Letta. Insieme stanno cercando di ricomporre le fratture che hanno spaccato Forza Italia. L’Eminenza Azzurina sta inculcando nella testolina di Tajani di non dimettersi da coordinatore nazionale del partito, come chiesto nei giorni scorsi dal ronzulliano Mulè. Il ragionamento di Letta, in soldoni: “Caro Tajani, con te a capo del coordinamento nazionale si può rimettere in sesto il partito e portarlo verso una posizione di centro, così diamo anche una mano anche a Mattarella, preoccupato della deriva destrorsa presa in questo avvio di ‘’governo Salvoni’’”. L’annuncio, poi, di Letizia Moratti di candidarsi con una propria lista al Pirellone ha terremotato il sedere sia di Matteo che di Giorgia: se, in un raro momento di realpolitik, il Pd di Letta riuscisse a convergere sulla lista civica di Beppe Sala, alleato di ferro di Donna Mestizia, il castello di Meloni potrebbe cominciare a venire giù. Se poi, alle Regionali del Lazio, Letta e Conte (Calenda no, rigetta il M5s) riuscissero a trovare un accordo sul nome di un candidato civico, sarebbe una picconata pesantissima al ‘’governo Salvoni’’ la conquista della Lombardia e del Lazio. I giochi sono iniziati…