Ronn Moss: età, moglie e figli del Ridge di Beautiful

Ronn Moss è un noto attore, musicista e cantante conosciuto a livello internazionale per il ruolo di Ridge Forrester nella soap opera di successo Beautiful. L’attore ha quattro figli ed è stato sposato due volte.

Ronn Moss: biografia e carriera

Ronn è nato a Los Angeles il 4 marzo del 1952 con il nome di Ronald Montague Moss. Prima di iniziare a recitare, si è avvicinato alla musica e nel 1976 ha lavorato come bassista con i Player. L’anno seguente è arrivato il loro primo grande successo internazionale, Baby Come Black, una hit a livello mondiale. Durante un provino per la tv nel 1987, però, Moss è stato scelto per interpretare il ruolo di Ridge in Beautiful di cui, insieme a Katherine Kelly Lang, detiene ancor oggi il record di maggiori puntate interpretate. Questo ruolo gli è valso anche sette nomination ai Soap Opera Digest Awards. L’attore ha girato la sua ultima puntata di Beautiful (la numero 6.407) il 14 agosto 2012. L’episodio in Italia è stato trasmesso il 12 luglio 2013.

Tra i film in cui ha recitato vi sono I Paladini di Giacomo Battiato,Il sostituto e Agguato alle Hawaii. Nel 2010 ha preso parte come concorrente alla trasmissione Ballando con le Stelle condotta da Milly Carlucci e nel 2014 è stato special guest per un episodio della storica soap opera della ABC General Hospital. Nel 2021, invece, ha partecipato al programma Star in the Star.

Ronn Moss: moglie e figli

Per quanto riguarda la sua vita privata, il celebre attore americano è stato sposato due volte. La prima con l’attrice e scrittrice Shari Shattuck, dalla quale ha avuto le figlie Creason Carbo e Calle Modine, mentre il secondo matrimonio l’ha celebrato nel 2009 con la modella e attrice Devin Devasquez. Da febbraio 2022, lui e la moglie vivono in Puglia, a Fasano, in una tipica masseria locale.