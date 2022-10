Ronaldo racconta la depressione: «In terapia da due anni e mezzo»

Chi lo vide abbattersi sul calcio europeo a metà Anni Novanta ebbe la sensazione che si trattasse di un alieno. Nessuno aveva mai fatto quelle cose su un rettangolo di gioco, almeno a quelle velocità. Se oggi lo strapotere fisico calcistico viene identificato in Erling Haaland, all’epoca aveva la faccia (e i dentoni) di Ronaldo Luís Nazário de Lima, soprannominato non per caso O Fenômeno. Due Palloni d’Oro e un Mondiale con il Brasile (nel 1994 non scese in campo) e una bacheca con i club certamente più scarna di quanto le potenzialità avrebbero permesso. Un’ascesa rapidissima e poi una sequela di infortuni che tarparono le ali a Ronaldo, tornato fortissimo ma umano al Real Madrid, dopo i “miracoli” calcistici mostrati con le casacche di Barcellona e Inter. In vista dei Mondiali in Qatar, Dazn ha realizzato un docufilm che ripercorre gli alti e bassi della sua carriera, in cui il brasiliano si racconta in prima persona «senza nascondere nulla»: intervistato da Marca, l’ex numero 9 verdeoro ha parlato persino di depressione.

«Prima non c’era preoccupazione per la salute mentale dei giocatori»

«Vengo da una generazione in cui sei stato gettato nella mischia e dovevi fare del tuo meglio senza la minima possibilità di dramma. Guardo indietro e vedo che sì, siamo stati esposti a uno stress mentale molto, molto grande e senza alcuna preparazione per questo», ha detto il Fenomeno a Marca. «Non c’era alcuna preoccupazione per la salute mentale dei giocatori. Oggi sono preparati molto di più, ricevono le cure mediche necessarie anche per affrontare la giornata. Ai miei tempi non c’era niente di tutto questo».

Ronaldo è in terapia psicologica da due anni e mezzo

Ronaldo, che scese in campo nella finale mondiale del 1998 dopo un attacco epilettico (a proposito di pressioni…), ha rivelato di aver condiviso il problema della salute mentale con altri giocatori: «Molti, ovviamente, hanno attraversato momenti terribili, anche di depressione, per mancanza di privacy, mancanza di libertà. La realtà è che non sapevamo nemmeno che esistesse questo tipo di problema». E ha poi rivelato di essere in terapia da qualche tempo: «Sono passati due anni e mezzo e capisco molto meglio anche quello che avevo provato prima».