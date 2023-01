Ronaldo, nel contratto la clausola per giocare la Champions col Newcastle

Il quotidiano spagnolo Marca ha svelato una clausola astuta sul faraonico contratto che Cristiano Ronaldo ha siglato con il club arabo Al Nassr. Infatti, il Newcastle potrebbe avere in rosa l’asso portoghese qualora si qualificasse per la prossima Champions League.

Perché Ronaldo ha la possibilità di giocare la Champions col Newcastle

Cristiano Ronaldo con il suo trasferimento nel club Al Nassr potrebbe ancora giocare la Champions League. Infatti il quotidiano spagnolo Marca ha svelato una clausola nel contratto con l’Al Nassr. La clausola permette che al Newcastle di aggiungere in rosa in prestito Cristiano Ronaldo. Ciò accadrebbe soltanto se il club inglese dovesse qualificarsi per la prossima Champions League. Si tratterebbe di un’opportunità storica per il calciatore che avrebbe l’occasione di giocare ancora una volta il massimo torneo continentale per squadre di club. Da ricordare che la società inglese è di proprietà del Pif, cioè il fondo sovrano saudita.

Ronaldo è arrivato a Riad il 2 gennaio per la presentazione alla stampa nello stadio Mrsool Park e alla presentazione di oggi alle 19 dovrebbero assistere 30mila tifosi. Il debutto del campione portoghese è atteso verso il 5 gennaio. CR7 guadagnerà mezzo miliardo nei prossimi due anni e mezzo, ma potrebbe giocare per il tecnico Rudi Garcia solamente mezza stagione perché la clausola, rivelata da Marca, prevede infatti il suo passaggio al Newcastle, che attualmente è terza nel campionato inglese, per il 2024 in caso di qualificazione alla Champions.

Il piano Vision 2030 per il Mondiale in Arabia Saudita

L’Arabia Saudita ha assoldato Ronaldo anche come ambasciatore dopo il suo ritiro da calciatore, con una paga di mezzo miliardo tra il 2025 e il 2030, in vista dell’assegnazione del Mondiale 2030.

«Vision 2030» è il nome del potente progetto di sviluppo iniziato nel 2017 dal principe bin Salman che dovrebbe garantire maggiori opportunità per i giovani e le donne e lo sviluppo dell’intero paese per aggiudicarsi la manifestazione calcistica più importante al mondo.