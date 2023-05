Romina Carrisi e Stefano Rastelli: «Un figlio? Ci stiamo pensando»

Stefano Rastelli, il regista per i collegamenti esterni della trasmissione Oggi è un altro giorno, è fidanzato con Romina Carrisi. La loro storia d’amore è iniziata un anno fa e le cose stanno procedendo molto bene, tanto che la figlia di Albano non ha escluso di poter presto allargare la loro famiglia.

Romina Carrisi non esclude un figlio con Stefano Rastelli

Presente in studio con Serena Bortone, la donna ha parlato della sua relazione con il regista 52enne, in quel momento collegato con lo studio da Londra. La figlia di Romina Power ha dichiarato emozionata: «Lui sta amando per tutti gli uomini che non mi hanno amato. Stiamo insieme da un anno e tre mesi». I due hanno cominciato a frequentarsi un anno fa e, dopo qualche tempo, in occasione del 35esimo compleanno di lei (giugno 2022) sono stati visti insieme mentre festeggiavano in un ristorante di Trastevere. A questa indiscrezione è seguita la conferma attraverso uno scatto che Stefano ha condiviso sul profilo Instagram dopo l’estate e che ritraeva lui e Romina Carrisi su una panchina con a corredo un cuoricino rosso.

Una storia che sta procedendo a gonfie vele e che vede i due protagonisti molto felici tanto da pensare ad un figlio, come afferma la Carrisi: «Un figlio? Ho conosciuto le sue figlie e la sua ex moglie e ci tenevo prima a conoscere loro prima di fare un passo così. Ci tenevo a dare priorità a chi c’era prima. Ci stiamo pensando…».

Com’è iniziata la loro relazione

La relazione è cominciata quasi per gioco, fa sapere la coppia, con uno scherzoso bacio prima di Pasqua 2022 in un ristorante di Maccarese. Un rapporto che, mese dopo mese, è diventato sempre più solido. «Come mi ha conquistata? Con la sua simpatia, la sua veracità. Non litighiamo, si comporta benissimo», ha dichiarato la Carrisi.