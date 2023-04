Romina Carrisi sull’assenza a Oggi è un altro giorno: «Datemi tempo»

Non è passata inosservata l’assenza di Romina Carrisi tra gli «affetti stabili» del pomeriggio di Rai 1 a Oggi è un altro giorno. Dopo la bufera degli scorsi giorni sul suo tweet contro gli autori della trasmissione, la figlia di Albano e Romina Power ha promesso di ritornare.



Romina Carrisi e il ritorno a Oggi è un altro giorno

Stando alle parole della diretta interessata, scritte tramite un tweet, il ritorno negli studi della trasmissione potrebbe essere imminente. Ieri Romina ha scritto che ritornerà, il tempo necessario per appianare la situazione e probabilmente scusarsi con gli autori del programma tv. A molti non è sfuggito il tono ironico del cinguettio, un modo probabilmente per stemperare i toni della polemica in vista del suo ritorno in televisione.

Datemi il tempo di risolvere l’ultimo caso e torno prestissimo alla base centrale di @altrogiornorai1 💃🏻 pic.twitter.com/gW4Usv46R8 — Romina Carrisi Power (@CarrisiRomina) April 25, 2023

Ad ora non si è ancora sicuri che il motivo principale per cui Romina non è presente negli studi sia legato al suo tweet. A rimanere in silenzio sull’accaduto anche la conduttrice Serena Bortone, che non ha voluto esprimersi. Resta tuttavia da considerare che la partecipazione degli «affetti stabili» a Oggi è un altro giorno, seppur frequente, prevede anche delle pause e delle fasi di sosta, ma due settimane sembrano comunque tante per un assenza da definirsi normale.

Il tweet contro gli autori

Come anticipato, il 13 aprile scorso la ragazza aveva scritto un tweet polemizzando con gli autori del programma sul suo ruolo accanto alla conduttrice. Dopo la critica mossa da un utente su Twitter sulla sua presenza nel format, Romina aveva reso noto che è la redazione a stabilire cosa fanno gli ospiti aggiungendo di essere stata bloccata ogni qualvolta abbia tentato di prendere iniziativa.

Sono perfettamente d’accordo con te. Girero’ il tweet ai capi autori. Sono loro che decidono cosa fanno gli affetti stabili in puntata, non noi. Vorrei che questo fosse CHIARO. Purtroppo se provo a prendere iniziativa, vengo bloccata. https://t.co/cMFeBnvCui — Romina Carrisi Power (@CarrisiRomina) April 13, 2023

La Carrisi aveva contestato apertamente la scelta degli autori di relegare ad un ruolo marginale gli ospiti fissi come lei e, subito dopo il tweet polemico, non si è più vista nelle puntate del programma.