Romina Carrisi, chi è il fidanzato Stefano Rastelli

Romina Carrisi ha un nuovo fidanzato, si tratta del regista Rai della trasmissione Oggi è un altro giorno Stefano Rastelli. La 35enne figlia di Albano ha ufficializzato la relazione l’anno scorso.

Chi è Stefano Rastelli

L’uomo è nato a Roma nel 1970 e alle spalle ha una carriera brillante. Tra gli ultimi riconoscimenti vi è il premio per i servizi realizzati dall’Ucraina in occasione della XV edizione del Festival internazionale del Film Corto Tulipani di seta nera. Prima di conoscere Romina, Stefano ha avuto un’importante relazione che è sfociata in un matrimonio e dalla quale sono nate due figlie, Emma e Lola, che sono molto legate al padre.

Stefano ha compiuto 52 anni a novembre e pare che a far scattare la scintilla con Romina Carrisi Jr. sia stato un suo gioco. I due si sono conosciuti nello studio di Serena Bortone, dove la donna è spesso ospite, e il loro rapporto è stato ufficializzato da poco in occasione del 35esimo compleanno di lei il 1 giugno scorso. I due infatti sono apparsi insieme, felici, abbracciati e spensierati.

La storia d’amore con Romina

Durante un pranzo al quale aveva partecipato l’intera squadra di lavoro di Oggi è un altro giorno, Rastelli aveva approfittato della presenza di alcuni paparazzi per chiedere a Romina un bacio per scherzo fingendosi fidanzati. Sembra proprio che da quel momento i due facciano coppia fissa. In un primo momento, secondo i rumors, lui sarebbe stato frenato dalla forte differenza di età (17 anni) con lei, ma poi ha cambiato idea. Dopo gli scatti e le stories fatte nel giugno scorso da parte di Romina, durante il suo compleanno, a Natale è stato lui stesso a mostrare su Instagram, in un post, il suo rapporto con la Carrisi.