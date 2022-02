Romano Prodi stipendio: quanto prende di pensione Romano Prodi, i figli, il libro

Romano Prodi ha una lunga carriera politica alle spalle, con diversi ruoli di rilievo ricoperti sia in Italia che a Bruxelles. Ex leader della sinistra, è chiamato anche il Professore, per aver portato a termine brillantemente un prestigioso percorso accademico e per essere stato docente universitario di Economia e Politica Industriale. Ad oggi, Prodi gode di ben tre pensioni, ha due figli e scrive libri.

Romano Prodi stipendio

Romano Prodi ad oggi percepisce tre pensioni. Le sue entrate annue si aggirano intorno ai 10.000 euro al mese totali, ma solo per quanto concerne le pensioni. All’anno – arrotondando – si arriva a 120.000 euro.

In particolare, gode dello stipendio da dirigente pubblico (Inpdap) e della pensione da ex presidente della Commissione Europea. Ma anche dell’assegno da parlamentare dopo essere stato alla Camera dal 1996 al 2001 e dal 2006 al 2008.

Come dirigente pubblico dell’Inpdap Prodi percepisce una pensione che supera già di per sé i 4.000 euro al mese. L’assegno da ex presidente della Commissione Europea si calcola sulla base del 4,5% dello stipendio lordo percepito all’anno, moltiplicato per i 5 anni in cui ha ricoperto il mandato. In totale, Romano Prodi riceve una cifra che si aggira intorno ai 5.000 euro al mese.

La terza pensione che percepisce “Il Professore” è quella da parlamentare per i due mandati svolti, ai quali si aggiunge una integrazione di contributi che Prodi ha versato negli anni. Così il politico arriva con il vitalizio da parlamentare a percepire una pensione che si aggira intorno a poco più di 2.800 euro al mese.

I figli di Romano Prodi

Romano Prodi ha sposato nel 1969 Flavia Franzoni, con la quale ha dato alla luce i figli Giorgio e Antonio. Essi sono rispettivamente un economista e un biologo. Il primogenito, nato nel 1971, è docente di economia industriale e applicata presso l’Università di Ferrara. È spostato con Veronica Fornasari ed è padre dei piccoli Chiara, Davide e Giacomo.