Romano La Russa, saluto romano ad un funerale: scoppia la polemica

Sta facendo il giro del web il video che immortala l’assessore lombardo alla Sicurezza Romano La Russa (fratello di Ignazio) intento a fare quello che sembra a tutti gli effetti un saluto romano. Durante il funerale di Alberto Stabilini, militante dell’estrema destra milanese con un passato nel Fronte della gioventù, alcuni partecipanti hanno urlato il nome del defunto e la parola «presente!» alzando e tendendo il braccio. Il politico si è difeso sostenendo che «era un saluto militare a braccio teso e non un rituale fascista», mentre Fratelli d’Italia Milano ha rilasciato una nota in cui evidenzia che La Russa aveva invitato i presenti ad astenersi dal saluto romano.

Romano La Russa: il video del saluto romano

Tutto è accaduto durante la cerimonia svoltasi presso la chiesa di via Copernico lunedì 19 settembre. A finire sotto i riflettori è stato il cosiddetto rito del presente, che i presenti hanno celebrato tendendo il braccio come accade nel saluto romano. Un atto che, ha sostenuto La Russa, fa parte di una tradizione militare vigente da secoli che nulla ha a che fare con il fascismo: «Prima di morire, Alberto aveva chiesto di passare davanti alla sua vecchia sede e di fare il presente. Anche quando si giura fedeltà alla Repubblica italiana da militare, il giuramento contempla il giuro con il saluto a braccio teso. E sono tutti fascisti? No».

Convinto di aver semplicemente rispettato l’ultimo desiderio di un defunto e di non aver fatto nulla di illegale, ha ammesso che si è trattato di un gesto inopportuno e di un autogoal a pochi giorni dalle elezioni. Suo fratello e altri militanti di Fratelli d’Italia lo hanno rimproverato e lui si è scagliato contro chi ha fatto girare quel filmato «perché eravamo consapevoli che sarebbe stato strumentalizzato».

Polemiche per il saluto romano al funerale dello storico militante di destra Alberto #Stabilini da parte di Romano #LaRussa, neo assessore alla sicurezza di Regione Lombardia. pic.twitter.com/PkWjCr7Qkq — Ultimora.net – POLITICS (@ultimora_pol) September 21, 2022

La nota di Fratelli d’Italia

In sua difesa, Fratelli d’Italia Milano ha pubblicato una nota ribadendo che l’estremo saluto era stato richiesto in vita dal defunto e che Romano era cognato e amico di una vita di Alberto. «Quel che preme sottolineare, e che non emerge dal video, è che Romano ha invitato tutti a non fare il saluto romano. Emerge invece con chiarezza che il movimento del suo braccio non ha nulla a che fare col saluto fascista ma, al contrario, testimonia il suo invito ai presenti ad astenersi dal saluto», si legge nella comunicazione. E ancora: «Basta verificare il movimento del suo braccio, peraltro assente durante le chiamate consecutive che comunque la Cassazione ha sancito non essere reato se effettuato in un funerale».

L’attacco del Partito Democratico

Immediate le polemiche accesesi dopo la diffusione del video online. Fabio Pizzul, capogruppo del Partito Democratico al Pirellone, ha parlato di un fatto molto grave e indegno di un’istituzione democratica come la Regione Lombardia. Ha pertanto chiesto all’assessore La Russa di dissociarsi pubblicamente e, in caso questo non avvenisse, si attende che sia il presidente Fontana a censurare il gesto del suo assessore. Altrimenti, ha aggiunto, »presenteremo in Consiglio una mozione di censura contro La Russa».

I rapporti tra La Russa e Stabilini

Entrambi militanti dell’estrema destra meneghina negli anni di piombo, La Russa e Stabilini furono raggiunti da un provvedimento di custodia con l’accusa di aver partecipato al cosiddetto «Giovedì nero» di Milano. Si tratta del nome con cui vengono indicate le violenze e gli atti criminosi compiuti giovedì 12 aprile 1973 da esponenti di gruppi neofascisti e del MSI durante una manifestazione prima autorizzata e poi vietata all’ultimo dalla questura. Una giornata culminata con l’uccisione dell’agente di polizia Antonio Marino, colpito al petto da una bomba a mano lanciata dai neofascisti Vittorio Loi e Maurizio Murelli.