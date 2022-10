Polanski, la moglie Seigner lo difende: «Non aveva bisogno di stuprare, facevano la fila per lui»

Emmanuelle Seigner, moglie di Roman Polanski, è stata travolta dalle critiche dopo le parole pronunciate in difesa del marito durante un’intervista televisiva. L’argomento, ancora una volta, è il gran numero di accuse rivolte contro il noto regista, oggi 89enne, su cui pende un mandato d’arresto internazionale emesso dagli Stati Uniti. L’attrice ha risposto per la prima volta e le sue frasi hanno indignato gli ascoltatori: «Mio marito non aveva bisogno di stuprare, c’era la fila di donne che volevano andare al letto con lui. Quando ho conosciuto mio marito tutte le donne volevano andare a letto con lui, era una cosa assurda, pazzesca. Aveva 52 anni, ne dimostrava 30, era un grande regista, quindi era molto attraente e non credo che avesse bisogno di violentare qualcuno».

Il caso Gailey: «Oggi hanno un ottimo rapporto»

Il primo arresto di Roman Polanski risale al 1977, quando a Los Angeles è stato accusato di aver violentato la tredicenne Samantha Gailey, dopo averla drogata. Il regista è riuscito a scappare all’estero dopo 42 giorni di carcere ed è rimasto libero fino al 2009, quando è stato fermato in Svizzera. Seigner commenta anche questa vicenda: «Tredici anni è giovane, certo, ma era un’epoca molto permissiva. Per me, che ho iniziato la mia carriera di modella a 14 anni, non è una storia che mi ha sconvolto. Oggi hanno un ottimo rapporto. Lei non può più sopportare questo statuto di vittima. Per questo chiede l’archiviazione del procedimento».

Polanski è un uomo «ferito»

Seigner prosegue. «L’uomo con cui vivo non è la persona di cui ho sentito parlare», racconta l’attrice, parlandone come di un uomo «ferito. Lasciamolo in pace, lasciamo che la gente si occupi dei veri predatori, delle persone che sono un pericolo per la società». Tante le accuse mosse negli ultimi anni a Polanski, soprattutto da quando è nato il movimento #MeToo. Quella più datata risale al 1972 ed è stata presentata nel 2017 da Renate Langer, un’altra ex attrice. Quest’ultima ha denunciato l’89enne per stupro, riferendosi a un periodo passato in Svizzera a 15 anni. Stesso Paese in cui, tre anni dopo, sarebbe stata stuprata Valentine Monnier, che ha presentato la denuncia nel 2019. Molte accuse, però, sono già in prescrizione.