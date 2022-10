Roman Malyk trovato morto: era il responsabile della mobilitazione russa in Ucraina

Il tenente colonnello Roman Malyk, responsabile della mobilitazione dei riservisti russi da inviare in Ucraina, è stato trovato morto nel cortile della sua abitazione in un villaggio nella regione di Primorsky. A riferirlo sono stati alcuni media internazionali tra cui il Mirror e l’Hindustan Times.

Roman Malyk trovato morto

Secondo quanto appreso, la Polizia ha aperto un’indagine sul caso e ha definito sospette le circostanze della morte dell’uomo. Alcune voci non confermate hanno riferito che il 49enne si sarebbe impiccato, ma sono ancora in corso le analisi. Anche il media Meduza ha scritto che il corpo di Malik è stato trovato su un recinto con segni di suicidio. La famiglia e gli amici, però, non credono al gesto volontario e lo hanno definito «un uomo forte e coraggioso». L’amministrazione comunale della città di Partizank ha confermato la notizia del decesso sul social network russo VKontakte la sera del 14 ottobre senza aggiungere dettagli sulle circostanze.

Chi era

Veterano della Cecenia e padre di due figli, la sua è solo l’ultima della serie di morti misteriose e sospette che stanno riguardando stretti alleati di Vladimir Putin – il mese scorso, per esempio, l’oligarca russo Ivan Pechorin era stato trovato senza vita a Vladivostok. Responsabile della mobilitazione dei riservisti russi da destinare alla guerra in Ucraina nella regione sudorientale del Territorio del Litorale (Primorsky Krai), il suo decesso arriva in mezzo a molte segnalazioni di aggressioni agli uffici che si occupano di mobilitare i soldati.

Il risentimento per l’arruolamento è infatti aumentato dopo la chiamata militare di Putin e dopo che, in diverse città russe, squadre di ufficiali di arruolamento avrebbero costretto gli uomini ad andare a combattere in Ucraina. Il capo del Cremlino aveva annunciato la mobilitazione parziale con l’obiettivo di «difendere la madrepatria, la sua sovranità e la sua integrità territoriale».