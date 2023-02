Roman Kostomarov, le condizioni: colpito da un ictus dopo l’amputazione degli arti

Peggiorano le condizioni di salute di Roman Kostomarov, leggenda del pattinaggio sul ghiaccio russo. Il campione ha subito un ictus dopo che la scorsa settimana gli erano stati amputati gli arti (i piedi e forse anche le mani) per l’aggravarsi di una polmonite bilaterale che aveva comportato la perdita di conoscenza ed un’infezione che si è diffusa per tutto il corpo. Sempre a causa dell’infezione, nella notte tra lunedì e martedì, il pattinatore sarebbe stato trasferito in terapia intensiva per essere sottoposto a plasmaferesi, ovvero la purificazione del sangue. In base a quanto riportato da fonti internazionali, sarebbe in pericolo di vita.

Roman Kostomarov colpito da un ictus: le condizioni

Così come riportato da Sport Express, a causa dell’infezione protrattasi in tutto il corpo e all’aggravarsi del generale stato di salute, l’atleta avrebbe riportato dei gravi danni cerebrali. Nello specifico si fa riferimento ad un «ematoma infracerebrale con fase acuta nel lobo frontale, lesioni della materia grigia e bianca». «Il processo di disintegrazione di tutti gli organi è iniziato – ha detto alla stampa russa la dottoressa Anna Korobkina, nefrologa presso l’Israeli Hadassah Medical Center, cui fa capo l’ospedale di Kommunarka -Considerando la gravità della situazione, molto probabilmente c’è un’insufficienza generale di più organi, inclusa l’insufficienza renale. L’edema nei reni era il risultato di molti gravi disturbi nel corpo». Anche i polmoni del campione di pattinaggio hanno ceduto, dando di fatto inizio a tutte le altre complicazioni. Il polmone destro non funziona in maniera indipendente, mentre c’è una fibrosi in quello sinistro con l’accumulo di liquido, cosa che si sta verificando anche in altre parti del corpo a causa della ridotta funzionalità dei reni.

Chi è Roman Kostomarov

Roman Sergeevic Kostomarov è uno dei migliori interpreti pattinaggio su ghiaccio a livello internazionale. I suoi tanti titoli lo confermano: due medaglie d’oro ai Mondiali (2004 e 2005), tre medaglie d’oro agli Europei (2004, 2005 e 2006). E poi le Olimpiadi Invernali, con l’oro conquistato a Torino 2006 in coppia con Tatiana Navka.