Roman Abramovich: patrimonio, avvelenamento, figlia e yatch dell’oligarca russo

Roman Abramovich è un oligarca russo di 55 anni, con cittadinanza anche israeliana, lituana e portoghese. Tra gli uomini più discussi del pianeta, è spesso balzato agli onori delle cronache per la sua immensa ricchezza e per i suoi rapporti con Vladimir Putin. Ma quanto guadagna l’imprenditore? E cosa sappiamo del resto della sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Il patrimonio di Roman Abramovich

Roman Abramovich dopo la caduta del Muro di Berlino è riuscito a fare fortuna prima nel settore del petrolio e poi in quello dell’acciaio. Proprio lui rientrerebbe in una lista, fatta da Forbes, di oligarchi russi arricchitisi rapidamente negli ultimi anni, nella quale si piazzerebbe al decimo posto. Stando a quanto rivelato il 3 marzo 2022 dalla rivista, il patrimonio personale stimato di Abramovich sarebbe pari a 12,4 miliardi di dollari, in calo del 2% rispetto a quanto accreditato nel 2021.

Il sospetto avvelenamento da armi chimiche

A inizio marzo, l’oligarca russo Roman Abramovich e due negoziatori ucraini hanno partecipato a dei negoziati a Kiev sull’invasione in Ucraina. Dopo le riunioni, questi hanno accusato sintomi compatibili con un avvelenamento. La notizia è stata diffusa dal Wall Street Journal, mentre l’agenzia di stampa Reuters ha riportato le dichiarazioni di un funzionario dell’intelligence statunitense. Questi ha detto che il loro malessere potrebbe essere stato causato da “fattori ambientali“ e non da un avvelenamento.

In particolare, Abramovich il 3 marzo ha iniziato a sentire un crescente bruciore agli occhi, seguito da una desquamazione al viso e alle mani: sintomi simili a quelli avvertiti dagli altri due negoziatori. Durante la riunione, i tre avevano consumato cioccolata e acqua, come una quarta persona che tuttavia non ha avuto gli stessi problemi. I negoziatori sono stati trasportati in Polonia e in seguito a Istanbul, in Turchia, dove hanno ricevuto le cure. Adesso godono di buona salute.

Gli esperti consultati dal Wall Street Journal hanno detto che è molto difficile determinare se i sintomi siano stati causati “da una sostanza chimica o biologica oppure da radiazioni elettromagnetiche di qualche tipo“. Inoltre, nelle ore dopo l’incontro non è stato possibile prelevare campioni, la cui analisi avrebbe potuto fornire importanti informazioni sulla sostanza eventualmente impiegata.

Chi è la figlia di Abramovich?

Sofia Abramovich è la figlia dell’oligarca russo Roman Abramovich. Terza dei sette figli del magnate, è nata sotto il segno dell’Ariete il 2 aprile 1995. Sui social è famosissima e vive a Londra dal 2003 insieme alla madre, Irina Vyacheslavovna Malandina. Quest’ultima èuna hostess russa da cui Abramovich avrebbe divorziato quando era adolescente. I suoi fratelli sono Ilya, Arina, Arkadiy e Anna. Mentre i fratellastri: Aaron Alexander e Leah Lou.

Lo yacht dell’oligarca

Roman Abramovich è proprietario di ben due superyatch: il Solaris e l’Eclipse. Il primo è lungo 40 metri (459 piedi), ha all’interno 18 cabine che possono ospitare 36 ospiti. Dispone inoltre di otto ponti, un eliporto e una piscina trasformabile in pista da ballo e dovrebbe valere intorno ai 600 milioni.

L’Eclipse invece è ancora più grande. Misura 168 metri (533 piedi) e ha un valore che si aggira sul miliardo di dollari. In particolare, è il secondo yacht privato più grande al mondo, inferiore solo allo Azzam, di proprietà del sovrano e politico emiratino Khalifa bin Zayed Al Nahyan.

L’Eclipse può raggiungere i 25 nodi di velocità massima, ha due eliporti, tre elicotteri, 24 cabine ospiti, due piscine (di cui una misura 16 m), varie vasche idromassaggio e una sala discoteca. È anche dotato di tre battelli e di un mini sottomarino che è in grado di raggiungere i 50 metri di profondità. Si stima che circa 20 membri di equipaggio siano necessari per farlo navigare, con un costo giornaliero di 80.000 euro.

Inoltre, il superyacht ha un complesso sistema di sicurezza, dotato di sistemi di rilevazione di intrusione e di sistemi di difesa missilistico. La suite principale e il ponte dello yacht sono dotati di armature e finestre antiproiettile.