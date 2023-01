Roma, Zaniolo enigmatico sul futuro: «Tutto ha una soluzione»

Roma-Zaniolo arrivano le prime fratture tra club e calciatore. Infatti il calciatore ha pubblicato un messaggio criptico sul suo profilo Instagram attraverso una video-intervista di Ronaldo: «Tutto ha una soluzione, tranne la morte». L’attaccante giallorosso può lasciare la capitale già a gennaio, ci sono tanti club inglesi su di lui e la Roma lo valuta 35-40 milioni di euro.

Il post enigmatico di Zaniolo

Sembra proprio che il futuro di Nicolò Zaniolo a Roma si stia frammentando ed è probabile la rottura con il club giallorosso. Un messaggio criptico che il gioiello giallorosso ha pubblicato sul suo profilo Instagram sarebbe stata la proverbiale goccia che ha fatto traboccare il vaso. Infatti, Zaniolo ha utilizzato la recente video-intervista, di presentazione al nuovo club, di Cristiano Ronaldo, per lanciare un messaggio criptico. Nel video, CR7 dice: «Tutto ha una soluzione, tranne la morte. Tutto il resto ha una soluzione, la vita è bella. Ci sono cose che sono ingiuste, non solo nel calcio. Che puoi farci? Non devi vivere in questo modo. Ti fanno male? Naturalmente ci sono cose che fanno male…».

Insomma, sembra proprio un messaggio forte per il club della capitale che valuta il giocatore sulle cifre di 35-40 milioni di euro. Il giocatore ha già subito il corteggiamento di club inglesi, che tuttora osservano la vicenda alla finestra.

Il futuro del calciatore della Roma

Un post che aumenta l’incertezza del 22 giallorosso, che nelle ultime partite è stato messo fuori dai convocati per influenza. Zaniolo ha saltato anche la partita contro la Fiorentina. Inoltre in queste ultime ore è diventato protagonista di diversi rumors di mercato che lo vedrebbero lontano dalla Roma a breve.

Sono diversi i club di Premier interessati a Zaniolo, tra tutti Newcastle, Arsenal e Tottenham. Intanto, non pensando alle voci di mercato, Nicolò si continua ad allenare regolarmente a Trigoria dopo che ieri è stato avvistato mentre lavorava in gruppo.