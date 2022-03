Dove vedere Roma – Vitesse di Conference League? Orario, arbitro, formazioni

Match delicato per la Roma che, forte dell’1-0 esterno dell’andata, ospita all’Olimpico il Vitesse per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League. Per questo l’allenatore giallorosso José Mourinho chiede calma e attenzione: «Non andremo in campo per pareggiare, ma vogliamo vincere la partita e passare il turno». In Olanda decise una rete allo scadere del primo tempo di Sergio Oliveira, uno dei nuovi acquisti di gennaio fortemente voluto proprio dall’allenatore portoghese. Il match di stasera 17 marzo sarà trasmesso in diretta alle 21 su Sky Sport Uno e in chiaro su Tv8. Visione disponibile anche in streaming su Dazn oppure tramite l’app Sky Go.

«L’unica partita cui dobbiamo pensare è il Vitesse, senza distrazioni», ha sentenziato Mourinho alla vigilia. Il riferimento è al delicato match di domenica prossima, quando ci sarà il derby di Serie A contro la Lazio. La formazione giallorossa è inoltre reduce da una frenata in campionato, dove ha agguantato il pareggio contro l’Udinese negli istanti finali della gara. I giallorossi non cercano però alibi, come ha confermato anche il portiere Rui Patricio: «Abbiamo l’opportunità di andare lontano e non vogliamo sprecarla». Ci crede però anche il Vitesse che, tramite il proprio allenatore Thomas Letsch, ha confermato che non si presenterà a Roma per una semplice comparsa: «La differenza è minima, possiamo farcela». Arbitro del match sarà Radu Petrescu, che avrà come assistenti Radu Ghinguleac e Mihai Marica. Quarto ufficiale sarà invece Marcel Birsan, mentre ricordiamo che la Conference League non prevede il Var prima della finale.

Roma – Vitesse, le probabili formazioni di stasera 17 marzo 2022 su Sky Sport, Dazn e Tv8

Qui Roma, out Oliveira e Mancini

Nel 3-5-2 di questa sera al’Olimpico, Mourinho dovrebbe operare quattro cambi rispetto alla gara in Olanda. Davanti al portiere Rui Patricio ci saranno Ibanez, Kumbulla e Smalling, che prenderà il posto dello squalificato Mancini. Assente Sergio Oliveira, match winner dell’andata ma espulso per doppia ammonizione, al cui posto giocherà Pellegrini, al rientro dal primo minuto. Accanto al capitano ci saranno verosimilmente Cristante e Mkhitaryan nel terzetto di centrocampo, con Karsdorp e il giovane Zelewski sulle fasce. Davanti invece confermati Zaniolo e Abraham, principale cannoniere della formazione giallorossa che ha già superato quota 20 reti nella sua prima stagione romanista.

Qui Vitesse, due cambi rispetto al match di andata

Due novità anche in casa Vitesse, che si presenterà al match di stasera 17 marzo con un modulo quasi speculare a quello romanista. Nel 3-4-1-2 di Letsch, davanti al portiere Houwen ci sarà Bazoer, che rileverà Oroz, al fianco di Doekhi e Rasmussen. A centrocampo out Bero e dunque mediana affidata a Tronstad e Domgjoni, mentre sugli esterni dovrebbero scendere in campo Wittek a sinistra e Dasa a destra. Sulla trequarti invece spazio a Buitink, in supporto a Openda e Grbic.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski; Zaniolo, Abraham. All.: Mourinho.

VITESSE (3-4-1-2): Houwen; Bazoer, Doekhi, Rasmussen; Dasa, Tronstad, Domgjoni, Wittek; Buitink; Grbic, Openda. All.: Letsch.