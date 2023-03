Roma tra le mete più ricercate dai turisti europei per le vacanze di Pasqua

Roma è tra le mete più ricercate dai turisti europei per le prossime vacanze di Pasqua. Questo è il risultato stabilito dal motore di ricerca Jetcost.it che ha analizzato le ricerche di voli e alberghi dei turisti stranieri.

I dati su Roma analizzati da Jetcost

Jetcost.it ha dichiarato che Roma è la città italiana più ricercata dai turisti europei. Infatti, analizzando i dati questo motore ha concluso che la gran maggioranza degli utenti spendono il loro tempo cercando voli per Roma e sistemazioni per la capitale italiana in vista delle prossime vacanze di Pasqua. Inoltre, Roma è la città più richiesta da parte di turisti tedeschi, francesi, spagnoli, olandesi e portoghesi mentre è la seconda città più richiesta dai turisti britannici che preferiscono Milano. Oltre a ciò, il motore di ricerca ha sottolineato come rispetto alla Pasqua 2019 le richieste per i voli verso Roma e l’Italia dei turisti stranieri sono aumentate del 20%.

Un ritorno alla normalità per il turismo in Italia

Questi dati evidenziano come il turismo in Italia e a Roma sta ritornando ai livelli pre-pandemia. Al riguardo ha parlato anche il direttore marketing di Jetcost Ignazio Marmoli che ha detto: «Finalmente la normalità è tornata nelle nostre vite e con essa anche la grande voglia degli europei di viaggiare». Marmoli ha poi aggiunto: «È una grande notizia vedere che l’interesse dei turisti per Roma si sia mantenuto per un’altra Pasqua e che la Capitale continui a essere una delle principali destinazioni turistiche del mondo, tra i buoni prezzi che offre, in confronto ad altre città, la sua ricchezza culturale e le sue bellezze in questo periodo dell’anno». Infine ha concluso: «La sua variegata offerta gastronomica e i suoi buoni hotel e servizi continuano a sedurre un gran numero di turisti, tanto da essere la città italiana preferita sul motore di ricerca Jetcost».