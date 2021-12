Roma, uomo nudo si getta nella Fontana delle Naiadi dopo aver minacciato i passanti con una bottiglia

Prima ha minacciato i passanti con una bottiglia. Poi, completamente nudo ad eccezione di un cappello rosso di lana, si è gettato nella Fontana delle Naiadi di piazza della Repubblica, nei pressi della stazione di Roma Termini. Infine si è arrampicato su una delle quattro ninfee sfidando gli agenti della polizia locale, che lo hanno arrestato dopo averlo raggiunto, non senza difficoltà.

Roma, piazza della Repubblica. Un uomo nudo si fa il bagno nella fontana delle Naiadi fino a richiedere l’intervento degli agenti. Il tutto è successo oggi alle prime ore del mattino. È questa la pubblicità di cui ha bisogno Roma? pic.twitter.com/QMvpkJmua9 — Laura Corrotti (@laura_corrotti) December 8, 2021

Roma, cosa è successo in Piazza della Repubblica

È successo questa mattina, attorno alle 9:30. L’uomo, che si è presentato come mamma l’ha fatto in Piazza dei Cinquecento, antistante la stazione ferroviaria, in evidente stato di alterazione si è poi diretto verso la Fontana delle Naiadi di Piazza della Repubblica, mentre i passanti richiedevano l’intervento al 112, preoccupati dato che stava brandendo una bottiglia. Giunti sul posto, gli agenti della polizia di Roma Capitale hanno avuto il loro bel daffare per far tornare l’ordine: arrampicatosi su una delle quattro ninfee, l’uomo si è rifiutato di scendere. E così, alla fine, è toccato ai poliziotti entrare in acqua, per raggiungerlo e bloccarlo. Il protagonista di questo exploit, che è straniero, è stato portato negli uffici del Comando dei caschi bianchi per essere identificato.

Roma, i bagni in fontana non sono una rarità

Purtroppo non si tratta di un episodio isolato per la Capitale, dove almeno i bagni nelle fontane sono piuttosto frequenti. A farla da padrona, sulle cronache dei giornali, è la Fontana di Trevi: l’ultima “immersione” risale al 16 ottobre. A settembre era stata multata per lo stesso motivo un’altra persona, mentre gli agenti avevano fermato due tifosi che l’avevano scelta come piscina per festeggiare la vittoria dell’Italia agli Europei. A ottobre, nel giro di pochi giorni, due gruppi di turisti erano stati sorpresi dalla polizia all’interno della Fontana dei Quattro Fiumi di Piazza Navona. Oggi è toccato alla Fontana delle Naiadi di piazza della Repubblica, l’esempio più significativo del linguaggio liberty a Roma, realizzata nella parte scultorea da Mario Rutelli a partire dal 1897. Inaugurata quattro anni dopo e sottoposta più volte ad interventi di pulitura, la fontana è stata restaurata completamente nel 1998.