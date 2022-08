Scavano un tunnel a Roma, ma un uomo resta bloccato sotto terra

A Roma da mezzogiorno i Vigili del fuoco stanno lavorando per salvare un uomo, rimasto bloccato sotto terra in via Innocenzo XI. La squadra 9A è stata inviata insieme agli specialisti del Saf, Usar e del Carro Crolli al civico 42. Una persona, infatti, sembra essere sprofondata nel terreno. A chiedere il soccorso altri tre uomini, che lavoravano con il malcapitato a un tunnel che pare andasse da un lato all’altro della strada. Una vicenda poco chiara su cui stanno cercando di fare luce i carabinieri. L’ipotesi più accreditata sembra essere quella di una banda del buco: un colpo alle attività o agli appartamenti presenti in zona? A circa 300 metri c’è anche una banca.

Scavano un tunnel ma il terreno crolla: uomo bloccato sotto terra

Mentre si tenta di fare luce su quale fosse lo scopo del tunnel, i Vigili del fuoco stanno cercando salvare il quarto uomo coinvolto negli scavi, unico rimasto schiacciato dal crollo. Lo scavo, infatti, ha ceduto e la persona è rimasta bloccata a cinque metri dal livello stradale. Sono passate ore da quando sono iniziate le operazioni, per un’intervento che sembra molto complicato. A cedere potrebbe essere stato il pavimento di uno dei due locali coinvolti. Al piano terra, infatti, erano in corso dei lavori di ristrutturazione e la struttura potrebbe aver ceduto.

Le prime indagini: 4 uomini avevano affittato il locale

Sembra che al momento dell’incidente e dopo aver allertato i soccorsi, due dei quattro uomini coinvolti sono scappati a bordo di un’auto intercettata dai carabinieri. A esclusione dell’uomo rimasto coinvolto nell’incidente, i tre rimasti sono stati portati in commissariato e sempre maggiori dettagli vengono riportati sui media nazionali. I quattro avrebbero affittato il locale da cui partiva il tunnel per avviare un’attività commerciale di cui non si conoscono i dettagli. Si tratta di due romani e due campani, tutti con precedenti per droga e reati contro il patrimonio. Gli investigatori non escludono nessuna pista, dall’ipotesi del tunnel verso l’ufficio postale o una banca all’idea di un nascondiglio per sotterrare qualcosa.