Roma, tre incidenti in poche ore: un morto e sette feriti

Ieri sera a Roma e provincia si sono susseguiti tre incidenti stradali che hanno paralizzato le strade della città. Ecco cosa è successo e qual è lo stato di coloro che sono stati coinvolti negli incidenti.

Il più grave dei tre incidenti stradali a Roma ieri

Un incidente sulla via Pedemontana nel comune di San Gallicano nel Lazio è stato il più grave di quelli successi ieri. Infatti, in quest’occasione un uomo di 59 anni ha perso la vita. L’uomo era a bordo della sua Citroen Ax quando si è scontrato contro una Ford Ka con a bordo tre ragazzi di 20 anni. Per l’uomo lo scontro è stato fatale ed è morto sul colpo, inutile l’intervento dei soccorsi che sono arrivati sul luogo dell’incidente subito dopo.

I tre ragazzi che viaggiavano sulla Ford Ka invece sono stati feriti e sono stati trasportati subito in tre ospedali di Roma vale a dire il Gemelli, il Tor Vergata e al Nosocomio di Palestrina. Per quanto riguarda i rilievi, questi ultimi sono stati effettuati dai carabinieri di San Gallicano nel Lazio.

Gli altri incidenti a Roma

Un altro dei tre incidenti a Roma ieri si è verificato a Genzano, in via Achille Grandi. In questo caso, una coppia di 60enni viaggiava a bordo di un tandem ed è rimasta coinvolta in un incidente tra un veicolo Iveco Dally e una Hyundai. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Gemelli mentre la donna è stata trasportata all’ospedale di Ariccia. Ad ogni modo, nessuno dei due sembra essere in pericolo di vita anche se entrambi sono rimasti feriti dall’incidente.

Infine, c’è stato un incidente nello stesso lasso di tempo a Roma, in via di Conca d’Oro. Questa volta si sono scontrati una 26enne alla guida di una Mercedes e un 24enne alla guida di una Golf. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale Umberto I, lui in codice rosso e lei in codice giallo.