Roma Termini, travolto e ucciso dal treno: stava recuperando un trolley incastrato

Il trolley si incastra nel binario, un uomo cerca di recuperarlo ma viene travolto da un treno. È successo ieri sera poco prima delle 22.00 alla stazione Termini di Roma. Il quarantasettenne è stato investito da un treno vuoto, un convoglio di Italo che stava transitando verso il deposito.

Uomo investito e ucciso a Stazione Termini

Le dinamiche devono essere ancora ricostruite, ma al momento si parla di uno sfortunato incidente accaduto nel tentativo di recuperare un bagaglio che si era incastrato tra la banchina e il vagone. Non si sa se l’uomo fosse sceso o se dovesse salire su un convoglio, ma fatto sta che il suo trolley si è incastrato sulle rotaie. Nell’intento di recuperare la valigia, l’uomo non si è accorto del treno in transito che stava rientrando al deposito ed è stato investito.Il treno Italo era arrivato da un po’ in stazione ed era in ripartenza, ossia stava facendo manovra per entrare nel cosiddetto parco riservato ai mezzi. Poi il tragico evento.

Sono in corso le indagini per accertare le dinamiche

Gli agenti della PolFer e dell’Italpol sono intervenuti immediatamente sul posto trovandosi dinanzi uno spettacolo raccapricciante perché l’uomo, purtroppo, con l’impatto è stato decapitato. L’incidente è avvenuto all’altezza del binario 9 della stazione romana. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di sicurezza della stazione, che potrebbero aver ripreso il momento, anche se sembra chiaro dalle prime ricostruzioni che si è trattato di un tragico incidente. Gli agenti hanno escluso la possibilità che sia stato spinto da qualcuno o che si sia suicidato. È stato comunque aperto un fascicolo da parte della Polfer per acquisire ulteriori informazioni utili alla ricostruzione del tragico e sfortunato evento.

Solo pochi giorni prima, il 21 febbraio, un precedente sulla Napoli-Roma: una persona era stata investita da un treno intorno alle otto del mattino a pochi passi dalla stazione di Albanova.